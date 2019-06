Xiaomi Mi CC: nuova gamma per i più giovani con fotocamere avanzate

Una nuova serie di Xiaomi pronta al debutto: moderna e colorata, dovrebbe partire con due smartphone dedicati ai millennials.

Il quarto produttore di smartphone al mondo sta per lanciare una nuova linea interamente dedicata alla clientela più giovane: indiscrezioni su Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e.

Smartphone, smartphone, e ancora smartphone: Xiaomi non è proprio intenzionata a rallentare la sua serrata produzione di smartphone, proponendo una nuova linea destinata ai millennials.

Se è vero che le vendite di smartphone sono calate rispetto a qualche anno fa, e che l’intero mercato è più statico, è altrettanto vero che per i cinesi questo non ha mai rappresentato un problema. Nata solo 9 anni fa, Xiaomi è riuscita a scalare le vette del successo nel settore dei device mobili, fino a conquistarsi il quarto posto nella produzione a livello mondiale.

E non accenna a rallentare la sua ammirevole e costante crescita, proponendo alla sua clientela un’offerta sempre più vasta e variegata, adatta a soddisfare le necessità di tutti.

Quello che, forse, mancava fino ad oggi, era una gamma che strizzasse l’occhio a quella fetta di clientela più giovane, con specifiche esigenze che spaziano dall’avere tra le mani un dispositivo ampio, a fotocamere di buon livello, senza dimenticare una buona autonomia e mantenendo un occhio ad un budget non troppo oneroso.

Proprio per centrare questo target, Xiaomi ha acquisito lo scorso anno Meitu, compagnia di produzione smartphone nota al grande pubblico cinese soprattutto per essere autrice di app per le foto.

Frutto di questa liaison è la nuova linea CC, acronimo di Colorful & Creative, studiata per stuzzicare gli appetiti tech dei giovanissimi.

Presentazione linea Xiaomi Mi CC

Per il momento non si sa ancora molto della nuova gamma di device firmate Mi CC, ma le indiscrezioni vogliono due smartphone per il debutto del marchio sul mercato, ovvero Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e.

Secondo i rumor del momento, Xiaomi Mi CC9 sarebbe lo smartphone di punta della linea, con un display AMOLED da 6.39 pollici e risoluzione 2340 x 1080 pixel, processore octacore Qualcomm Snapdragon 730 corredato di 6 GB di memoria Ram e 128 GB di memoria interna. Ma sono le fotocamere il punto di forza di questo smartphone fresco e giovanile: tre sensori da 48 megapixel + 16 megapixel + 12 megapixel compongono la fotocamera posteriore, mentre sul fronte trova posto un obiettivo incorniciato in un notch a goccia da 32 megapixel. Un’autonomia soddisfacente dovrebbe essere garantita infine dalla batteria da 4000 mAh. Qualcuno azzarda per questo modello addirittura un design a tutto schermo, con probabile fotocamera popup o rotante.

Il fratello minore Mi CC9e, invece, dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 5.97 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, processore octacore Qualcomm Snapdragon 710 con 6 GB di Ram e 64 GB di memoria interna. Pure questo smartphone dovrebbe essere caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel + 8 megapixel + 5 megapixel, e anche in questo caso il sensore della selfie camera dovrebbe raggiungere i 32 megapixel. Il tutto alimentato da una batteria di 3500 mAh.

La presentazione della nuova linea è attesa per il 2 luglio durante un evento dedicato in Cina, ma restano ancora sconosciuti i probabili prezzi dei due device in arrivo.

