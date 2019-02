Moto G7 Power novità 2019

Motorola ha aggiornato i suoi dispositivi. In uscita i modelli Moto G7, G7 Playce Moto G7 Power. Leggi e scopri tutte le novità!

Motorola ha aggiornato i suoi dispositivi di media gamma con l’introduzione del Moto G7, del G7 Play e del Moto G7 Power, in Brasile all’inizio di questo mese. Il marchio non ha ancora condiviso la nuova timeline riguardante il lancio della serie Moto G7, tuttavia, il prezzo di uno dei modelli è stato rivelato prima del debutto formale. Parlando di 13,999 rupie indiane è difficile al momento ipotizzarne il prezzo in euro.

Il dispositivo in questione è il G7 Power che è descritto nello store online ufficiale di Motorola. La pagina dedicata a Moto G7 Power ha l’opzione ‘acquista ora’ che, una volta cliccata, fornisce una mappa dei punti vendita più vicini nei quali poter acquistare il modello.

Probabilmente Moto G7 Power sarà venduto in un’unica configurazione RAM/storage:

4 GB di RAM;

64 GB di spazio di archiviazione.

Pare, inoltre, che il telefono sia disponibile all’acquisto tramite due canali. La prima opzione, presso il negozio “brick and mortar store”, la seconda invece, passa attraverso la piattaforma di e-commerce “Flipkart”. Attenzione il Moto G7 Power arriverà inizialmente in India e sarà probabilmente un’esclusiva di Flipkart.

L’USP del Moto G7 Power, come suggerisce il nome, è l’incredibile capacità della batteria, per la precisione 5.000 mAh. Si sostiene, per di più, che il telefono possa garantire fino a 60 ore di backup con una singola carica! In aggiunta, non è da trascurare il fatto che Moto G7 Power sia supportato dalla tecnologia di ricarica rapida da 15 W TurboPower.

Moto G7 Power: caratteristiche

Per quanto riguarda le specifiche, il telefono è dotato di un display LCD LTPS da 6,2 pollici con una risoluzione di 1570 x 720 pixel. Visto frontalmente, Moto G7 Power sembra identico a Motorola One Power con Android One. Il dispositivo ha un ampio spazio in alto che ospita la fotocamera anteriore, i sensori e delle ampie cornici che circondano i perimetri.

L’alimentazione del telefono è costituita da un processore Qualcomm Snapdragon 632 abbinato alla GPU Adreno 506 per il rendering della grafica. Per quanto riguarda il software, Moto G7 Power utilizza Android 9 Pie OS. Lo smartphone esibisce una fotocamera posteriore da 12MP con un apertura f/2.0 e una fotocamera da 8MP in primo piano con apertura f/2.2. Il software della fotocamera consente al telefono di acquisire foto “bokeh” sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore. Il modello è stato lanciato in un unico schema di colori, Blue Marine. Per vederlo sbarcare sulle coste Italiane, tuttavia, bisognerà pazientare!