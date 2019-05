Motorola Moto Z4: esce il primo smartphone pronto al 5G

Motorola Moto Z4, è ufficiale l’uscita negli USA e in Canada e sarà venduto su Amazon dalla metà di giugno, anche se per errore era già stato venduto!

È da qualche mese che sentiamo indiscrezioni e anticipazioni su l’upgrade dei modelli MotoZ di Motorola, ora l’uscita è ufficiale e possiamo conoscere i dettagli tecnici del primo smartphone integrato con Moto Mod 5G, che potrà sfruttare la velocità delle reti 5G di nuova generazione.

Lo smartphone Z4 è una versione aggiornata del Moto Z3 lanciato l’anno scorso.

Il design di base è lo stesso: il telefono è un sandwich di vetro con connettore POG sul retro per l’aggancio dei Mods.

Le caratteristiche dello smartphone Moto Z4:

via i frontalini a favore di una tacca a forma di goccia e di un pannello OLED 19: 9;

Max Vision da 6,39 pollici con risoluzione Full-HD + (1080 x 2340, 85% di screen-to-body ratio) e con SoC Qualcomm Snapdragon 675 octa-core, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB);

batteria da 3.600 mAh , la più grande della gamma Moto Z, con supporto alla tecnologia TurboPower per la ricarica rapida. Leggermente più spessa della precedente di 3.000 mAh, ma decisamente più performante e richiesta dagli utenti. Durerà almeno due giorni con una singola ricarica.

è stato inserito nuovamente il jack audio per cuffie da 3,5 mm, che nelle precedenti versioni era stato tolto, ma che veniva richiesto dagli utilizzatori;

c omparto fotografico è composto da una singola fotocamera posteriore da 48 MP (con apertura f/1.7) e da una anteriore da 25 MP (con apertura f/2.0). Lo smartphone sfrutta la tecnologia Quad Pixel, cattura immagini ad alta qualità da 12 MP, ha una sensibilità alla luce decisamente migliorata, stabilizzazione ottica (OIS) e funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Non manca la modalità notturna Night Vision, che permette di avere foto brillanti e ricche di dettagli anche fotografando al buio. La modalità Night Vision combina 8 fotogrammi separati, ciascuno con un diverso valore di esposizione, ed esegue una riduzione dinamica del rumore.

E ora elenco delle caratteristiche tecniche del nuovo Motorola Moto Z4:

Schermo : 6,4″(2340 x 1080 pixel) 19:9 OLED

Dimensioni : 75 x 158 x 7.35 mm

Peso : 165 gr

RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 128 GB espandibile (fino a 2 TB

Fotocamera posteriore : 48 MP con output a 12 MP grazie a Quad Pixel, con OIS e doppio Led flash

Fotocamera frontale : 25 megapixel, con tecnologia Quad Pixel

Batteria : 3.600 mAh con Turbopower Charging a 15W

CPU : Qualcomm Snapdragon 675 octa-core

GPU : Adreno 608

Connettività : Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, NFC

OS : Android 9 Pie

Negli Usa ed in Canada il nuovo Moto Z4 sarà venduto a 499,99$, con un’offerta che include la fotocamera Moto Mod 360° a Best Buy. Aspettiamo presto la notizia di quando sarà disponibile per il mercato europeo.

