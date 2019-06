SoS Alerts di Google Maps: in caso di calamità avverte gli utenti

SoS Alerts di Google Maps in caso di calamità naturali avvisa gli utenti. Sarà disponibile in estate, per Android e iOS che sul sito Web di Google Maps.

La nuova funzionalità pensata per la sicurezza degli utenti sarà disponibile nel corso dell’estate, sia nelle app Android e iOS che sul sito Web di Google Maps. Con gli alert Google sarà possibile tenersi lontani dalle aree a rischio e inoltre si potranno evitare ingorghi di traffico lungo le vie di fuga. Nella nuova funzionalità di Sos Alerts sarà anche possibile, tramite il pulsante Condividi presente nella scheda di crisi, rassicurare o avvisare un elenco di contatti pre selezionati, condividendo con loro la propria posizione.

Qualora l’utente dovesse impostare la navigazione verso un’area che, secondo le previsioni meteorologiche, potrebbe essere coinvolta a breve da una calamità naturale o ne è appena stata interessata, il nuovo servizio fornirà informazioni in tempo reale sui rischi.L’allerta sarà data all’utente con un’informazione sonora e visiva segnando la zona dell’epicentro nella mappa. Inoltre verrà fornito un riepilogo di quello che sta accadendo, mostrando le notizie rilevanti provenienti da siti autorevoli e protezione civile.

Saranno forniti i numeri di emergenza da contattare in caso di bisogno e i suggerimenti delle autorità locali con le strade alternative da percorrere per allontanarsi dall’area. Il servizio è pressoché completo ma non riguarda ogni tipo di calamità naturale. Le catastrofi incluse sono uragani, terremoti e alluvioni.

Le previsioni sono quelle ufficiali del centro meteorologico nazionale, non tutte l calamità purtroppo possono essere previste.Per quanto riguarda gli uragani sarà visibile la traiettoria stimata dell’uragano già dai giorni precedenti al verificarsi dell’evento con data e orari in cui è probabile che le aree interessate vengano colpite.

Per le alluvioni verranno pubblicate le previsioni di inondazioni che mostrano le aree dove è più probabile che si verifichi e la gravità prevista. I terremoti purtroppo non sono prevedibili, quindi gli alert verranno visualizzati solo dopo che si sarà verificato l’evento sismico. Sulla mappa apparirà l’epicentro, la magnitudine e il codice dei colori per indicare l’intensità del fenomeno nelle aree circostanti.

Tutte informazioni che forniscono all’utente la possibilità di valutare rapidamente la portata del terremoto e modificare il percorso di guida.

