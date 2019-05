ByteDance, l’azienda che ha prodotto app tik tok, sta pensando di produrre uno smartphone, innovativo e di tendenza dedicato ai giovanissimi.

L’azienda di Pechino che ha sviluppato l’app di videosharing TikTok, lancerà un nuovo smartphone con app preinstallate per fare video e foto perfette, con un nuovo sistema di messaggistica ed un nuovo servizio di musica in streaming.

Ad annunciarlo è il Financial Times, anche se il portavoce dell’azienda di Pechino ancora non ha conferma. Ma secondo altre indiscrezioni tra le quali alcune fatte da Bloomberg, il CEO dell’azienda, Zhang Yiming, avrebbe acquistato alcuni brevetti e ingaggiato nuovo personale proveniente da famose aziende produttrice di dispositivi mobili.

Inoltre, lo scorso anno, dopo anni di crescita, ByteDance non ha raggiunto gli obiettivi di incasso a causa di una diminuzione della spesa pubblicitaria in Cina. Le ipotesi più accreditate sono quindi che l’azienda, voglia investire in nuovi canali per acquisire nuovi utenti.

Questa strategia aziendale non ci dovrebbe sorprendere visto che da tempo, le società cinesi aumentano i propri utenti pre-installando le app sugli smartphone. A tutto ciò dovremmo pure aggiungere che nel novembre 2017 in una intervista rilasciata al Financial Times Zhan Yiming disse che tra i suoi sogni c’era quello di produrre «un cellulare con le app della propria azienda pre-installate».

Ma come sarà lo smartphone TikTok di ByteDance?

Il dispositivo avrà una serie di dotazioni specifiche dedicate al comparto video e foto come una fotocamera frontale pensata per fare selfie perfetti, un display ampio per le foto di gruppo ed i video e l’obiettivo a scomparsa per non rubare spazio al display. Anche il design sarà diverso dal solito, pensato per un pubblico molto giovane.

Del resto ByteDance, ha già dimostrato di saper sorprendere, dopo aver raggiunto il successo in Cina, è diventata popolare in tutto il mondo per merito di TikTok, l’app permette di pubblicare mini-clip inserendo come sottofondo musicale pezzi di canzoni e colonne sonore di serie tv e film famosi. Ma TikTok è solo una piccola parte, infatti ByteDance in Cina ha già lanciato la sua piattaforma di messaggistica istantanea chiamata Feiliao, e sarebbe in fase di sviluppo anche un servizio di musica in streaming che farebbe concorrenza a Spotify e Itunes. Queste app dovrebbero essere gli accessori dello smartphone in fase di sviluppo e progettazione.

Il sogno di Yiming arriva in un momento piuttosto delicato tra Stati Uniti e Cina e la competizione tra aziende consolidate come Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi e Apple è accesissima. Comunque, altre aziende in passato hanno già fatto percorso la strada che sta intraprendendo ByteDance, quindi ci rimane solo da vedere se il sogno verrà realizzato.

