WhatsApp: ecco perché gli utenti stanno cancellando la foto profilo

Negli ultimi giorni molte persone stanno cancellando la propria foto da WhatsApp: ecco il motivo che spinge gli utenti a rimuovere l’immagine di profilo.

Un nuovo allarme dilaga tra la folta schiera di utenti del sistema di messaggistica WhatsApp: ecco il motivo per cui molte persone stanno eliminando la propria foto profilo.

Negli ultimi giorni gli utenti di WhatsApp stanno facendo i conti con un nuovo timore legato alla famosa applicazione.

Come se non bastasse il pesante fardello che ha colpito la piattaforma di IM di Menlo Park nel corso di questo mese, si aggiungono nuove paure che rendono gli utenti di WhatsApp sempre più dubbiosi nei confronti del sistema.

Durante il mese di maggio, WhatsApp stessa ha ammesso l’esistenza di un grave spyware che aveva come obiettivo quello di spiare le conversazioni avvenute sulla piattaforma, mentre l’infezione poteva propagarsi di contatto in contatto solo attraverso una semplice telefonata.

Non c’era bisogno che la vittima rispondesse a questa strana chiamata su WhatsApp: bastava riceverla per consentire al virus di accedere alle impostazioni del dispositivo e, di conseguenza, prendere il controllo anche delle conversazioni dell’app.

Confermata direttamente dai portavoce dell’azienda, la falla nel sistema di sicurezza con crittografia end-to-end è stata subito corretta con il rilascio di un aggiornamento per WhatsApp.

Ma come spesso succede, questo non è bastato a calmare gli utenti di WhatsApp più timorosi, e alla prima “bufala” che cavalca l’onda del momento, le persone hanno provato a correre immediatamente ai ripari per tutelare la propria privacy.

Perché le persone cancellano la foto di WhatsApp

Proprio di bufala non si tratta, dal momento che un fondo di verità nella faccenda lo si trova facilmente.

Tutto è iniziato negli ultimi giorni, quando online ha iniziato a diffondersi la “notizia” di una nuova truffa ai danni degli utenti di WhatsApp.

Protagonista della faccenda è la foto dell’ignara vittima, che può essere “rubata” e riutilizzata per creare profili fake e, nella peggiore delle ipotesi, truffare i contatti della vittima.

Nello specifico, l’attenzione si è focalizzata sull’immagine del profilo: chiunque con in mano il numero di cellulare di una persona può tranquillamente rintracciarla su WhatsApp. Una volta individuata la foto profilo, poi, salvarla è un gioco da ragazzi: un banale screenshot permette di ottenere l’immagine di chi si desidera.

A quel punto, il malintenzionato potrebbe usarla come foto profilo spacciandosi per la vittima, e contattando i suoi amici per ogni tipo di richiesta, spiegando di aver cambiato numero di cellulare.

In realtà, questa non è una vera e propria falla nella sicurezza di WhatsApp, ma un problema di privacy che può essere esteso a tutte le piattaforme social di oggi.

Non si tratta di una novità, dunque, e sebbene accendere i riflettori su questioni delicate come la privacy è sempre cosa buona e giusta, coloro che sono più attenti a questo aspetto non hanno nulla da temere.

Non è necessario cancellare la propria foto profilo, infatti: basta soltanto settare nel modo giusto la privacy dalle impostazioni di WhatsApp.

Nello specifico, nella sezione “Account” e “Privacy”, alla voce Immagine del profilo è possibile impostare solo I miei contatti.

In questo modo, soltanto le persone i cui contatti sono presenti nella propria rubrica – e quindi presumibilmente note e affidabili – potranno vedere l’immagine del profilo.

WhatsApp: ecco perché gli utenti stanno cancellando la foto profilo - Ultima modifica: da