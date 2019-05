WhatsApp: pubblicità e altre novità in arrivo nel 2020

Dal prossimo anno saranno visualizzate inserzioni pubblicitarie nella grande applicazione di messaggistica: così avremo le pubblicità su WhatsApp.

Le inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma di messaggistica più amata al mondo sono in dirittura d’arrivo: dal prossimo anno visualizzeremo le pubblicità su WhatsApp.

Tante novità in arrivo su WhatsApp, la famosa applicazione per lo scambio di messaggi e invio o ricezione di chiamate e videochiamate.

Tra i pochi dettagli trapelati dal ristretto Facebook Marketing Summit 2019, quello che di sicuro suscita maggiore interesse è legato all’introduzione delle inserzioni pubblicitarie nell’app dell’universo di Facebook.

Ci aspettavamo da tempo una manovra di questo tipo, e se dalle voci di corridoio la data di introduzione delle pubblicità su WhatsApp era fissata per il 2019, in realtà apprendiamo che la novità sarà lanciata nel corso del prossimo anno.

La questione ha origini piuttosto datate, dal momento che era dal 2014 che Facebook stava cercando un modo per monetizzare dall’acquisizione di WhatsApp. Più volte l’ipotesi di aggiungere pubblicità nell’applicazione era stata scartata, ma oggi potrebbero esserci tutte le premesse per soddisfare gli interessi di Facebook, senza però disturbare troppo i fruitori del servizio.

A differenza di quanto temuto fino a questo momento, l’integrazione delle pubblicità in WhatsApp potrebbe essere piuttosto indolore, secondo una modalità familiare agli utenti dell’universo di Zuckerberg, e di Instagram in particolare.

Niente avvisi improvvisi all’interno delle conversazioni di WhatsApp, e nemmeno banner invasivi che potrebbero seriamente compromettere l’esperienza utente.

Le pubblicità in WhatsApp passeranno dalla sezione degli “stati”.

Nello specifico, sembra che Facebook stia lavorando ad un’implementazione molto simile a quanto accade per le Storie di Instagram. Ciò vuol dire che, tra la visualizzazione dello stato di un contatto e l’altro, compariranno anche le schermate pubblicitarie.

A tal proposito, le pubblicità saranno visualizzate proprio come gli stati di WhatsApp, ovvero a schermo intero. Sembra però che, attraverso delle specifiche gesture, sarà possibile saltare la visualizzazione oppure approfondire le informazioni del messaggio pubblicitario.

Uno swipe verso destra potrebbe essere sufficiente a saltare la pubblicità, mentre un gesto verso l’alto dovrebbe portare sulla landing page dell’inserzionista.

A questo punto, i dubbi sulla sempre spinosa privacy sono più che leciti: WhatsApp e Facebook ci conoscono molto meglio di quanto immaginiamo, ospitando le nostre più intime conversazioni. Che Mr Zuckerberg abbia intenzione di utilizzare le informazioni sui nostri gusti per proporre pubblicità sempre più mirate?

In tal caso, come sarà tutelato il nostro diritto alla privacy?

Oltre alle pubblicità, grazie ad Oliver Ponteville e a Matt Navarra, apprendiamo da Twitter che si è parlato anche di novità relative a WhatsApp Business, e al legame sempre più stretto tra WhatsApp, Instagram e Messenger.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) 21 maggio 2019