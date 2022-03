Chi ha Amazon Prime potrà beneficiare gratuitamente di Deliveroo Plus, il servizio premium di Deliveroo per ordinare a domicilio senza spese di consegna

Sbarca su Amazon Prime il servizio Deliveroo Plus, il piano di abbonamento di Deliveroo che permette di ordinare a domicilio da ristoranti, negozi e supermercati senza pagare la consegna e di usufruire di offerte speciali riservate. Nello specifico, per 12 mesi, i clienti Amazon Prime potranno accedere senza costi aggiuntivi al servizio di consegna Deliveroo Plus, ordinare i loro piatti preferiti e riceverli a casa senza spese di consegna. Ma come avere le consegne gratis con Deliveroo grazie ad Amazon?

Consegne gratis con Deliveroo tramite Amazon Prime

Premessa. Per iscriversi a Deliveroo Plus prima c’era un solo modo. Andare sul sito o sull’app di Deliveroo alla sezione Il mio account e scegliere il piano tra Gold (5,99€ al mese) e Silver (2,99€ al mese), con una prova gratuita di 14 giorni. Ora invece si potrà approfittare del servizio Deliveroo Plus Silver gratis per 1 anno se si ha l’iscrizione ad Amazon Prime (per evitare di pagare la consegna degli ordini sopra i 25 euro, risparmiando così il costo mensile dell’abbonamento di 2,99 euro).

Le operazioni da fare sono: registrarsi o accedere a Deliveroo e collegare il proprio account Amazon Prime visitando questo link. Successivamente verrà richiesto di connettere il proprio account Prime a Deliveroo e fatto ciò si potrà usufruire del servizio gratuito. Si ricorda che questa iscrizione durerà 1 anno senza alcun costo in aggiunta e sarà incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

Registrarsi all’app Deliveroo per Android e /o Deliveroo su Apple si può tramite indirizzo email oppure scegliendo Accedi con Facebook o Accedi con Google. Bisogna poi inserire l’indirizzo di casa o quello a cui vuoi che avvenga la consegna e un metodo di pagamento valido.

L’iscrizione ad Amazon Prime costa invece 3,99€ al mese, 36€ all’anno o 18€ all’anno per chi attiva Prime Student. Abbonarsi a Prime è gratis per i primi 30 giorni, dopodiché il servizio si rinnova al costo del piano scelto, a meno che non si decida di disdirlo.

Quindi importante. Per avere Deliveroo Plus con Prime bisogna essere in possesso di un account Deliveroo (altrimenti è necessario crearne uno) e di un account Prime. I passaggi per ottenere l’offerta sono quindi quelli elencati. Iscriversi a Deliveroo Plus gratis con Amazon Prime permette di risparmiare 2,99€ al mese per 12 mesi (quindi circa 36€ l’anno) e avere consegna gratuita su tutti gli ordini validi, offerte speciali e premi esclusivi.

