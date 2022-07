Nuovo listino Now: dal 1° luglio cambia l’offerta e arriva un altro canale

Nel Pass Entertainment sarà incluso anche il pacchetto Kids per i bambini

Dal prossimo 1° luglio 2022 entrerà in vigore un nuovo listino Now, il servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky. La tv online inserirà il pacchetto di canali per bambini Kids all’interno del pacchetto intrattenimento. A differenza di quanto avveniva in precedenza non richiederà il pagamento di alcun extra. Non subiscono variazioni invece i Pass Cinema e Sport, che continueranno a trasmettere gli stessi contenuti.

Nuovo listino Now, come cambiano i pacchetti

Operative quindi le modifiche al listino e catalogo. Per quanto riguarda i prezzi, il bundle comprensivo di Pass Cinema ed Entertainment ha un prezzo di 14,99 Euro, lo stesso del Pass Sport . E’ disponibile anche un’offerta di lancio, attivabile fino al 4 Luglio 2022, che consente di attivare il Pass Sport a 9,99 Euro al mese e quello con Cinema ed Intrattenimento a 3 Euro al mese. Nel dettaglio:

, non subirà variazioni, si potranno vedere film sempre nuovi, oltre 1000 titoli e tanti generi con nuovi titoli ogni settimana. Questo Pass e quello Entertainment permetteranno di vedere i contenuti in HD e su due schermi in contemporanea; Pass Sport mensile non subirà variazioni. Si potrà vedere tutta la MotoGP, il Tennis internazionale, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, lo spettacolo della NBA e del basket europeo, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024 e molto altro.

Parallelamente all’arrivo del nuovo listino Now è stato anche lanciato un nuovo canale: Crime+Investigation che come suggerisce il nome è dedicato interamente al crimine ed i sottogeneri.

Come si acquistano i pacchetti da pc

Per acquistare i pacchetti Now da pc basta andare sul sito di Now Tv. Scegliere quindi i Pass da includere nell’abbonamento, creare un nuovo account e selezionare il metodo di pagamento che preferisci, scegliendo tra PayPal e carta di credito/debito. Cliccare poi sul pulsante Scopri l’offerta e premi sull’opzione Scegli relativa al Pass di tuo interesse. Per esempio, se la tua intenzione è acquistare ticket Sport su Now, clicca sul pulsante Scegli collocato in prossimità del box Now Pass Sport.

In seguito, a prescindere dal ticket che si è scelto di attivare, inserire il proprio indirizzo email nel campo apposito, premere sul pulsante Prosegui e, nella sezione Aggiungi altri Pass, scegliere se includere nell’abbonamento anche il Pass che non si è scelto in precedenza cliccando sulla relativa opzione Aggiungi.

