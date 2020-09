Flash non verrà più supportato dal social network di Zuckerberg e dopo il 31 dicembre 2020 lo storico gioco del casual gaming saluterà il pubblico

Facebook muoveva i suoi primi passi nel mondo aprendo le porte all’era social quando in parallelo Farmville segnava la storia dei videogiochi browser realizzati in Flash, un software che consentiva di creare animazioni vettoriali principalmente per il web. Pubblicato per la prima volta nel 2009, FarmVille ha infatti l’indubbio merito storico di aver imposto Facebook come una piattaforma di “social gaming”. Un luogo virtuale in cui si poteva condividere con gli amici (social) esperienze di gioco non particolarmente impegnative.

E FarmVille ridendo scherzando ha rappresentato il 10% delle entrate di Facebook. All’epoca ha visto ben 80 milioni di utenti dopo pochi mesi dal lancio. Adesso non è neanche lontanamente popolare come una volta. I perché del declino? Sicuramente i meccanismi di gioco fortemente dipendenti dalle microtransazioni e la generale ostilità nei confronti di questo “non-gioco” da parte degli appassionati.

Ma in realtà Il gioco è stato decretato come “prossimo alla morte” solo perché Facebook interromperà il supporto ai giochi basati su Flash a partire dal 2021. Probabilmente se non fosse stato per questo motivo avremmo continuato a vederlo fino alla fine dei tempi. Tuttavia, secondo il creatore Zynga, gli acquisti in-app saranno disponibili fino al 17 novembre e sta pianificando alcuni eventi in-game “progettati per rendere ancora più piacevole il tempo rimanente con FarmVille“. In ogni caso Flash non verrà più supportato dopo il 31 dicembre 2020, e alla stessa data Zynga chiuderà definitivamente i battenti di FarmVille in versione Facebook.

Anche se con l’addio di FarmVille si chiude l’epoca d’oro dei giochi su Facebook, i ragazzi di Zynga hanno già annunciato che stanno lavorando a FarmVille 3, una nuova edizione per dispositivi mobile che farà la gioia di tutti gli agricoltori e allevatori virtuali.

Addio a FarmVille, il popolare gioco di Facebook chiude i battenti - Ultima modifica: da