Un modello di punta e due versioni economiche per lanciare un offensiva nel mercato dei pc ultrasottili e far concorrenza alla Mela

Un Matebook X Pro per sfidare direttamente i MacBook di Apple, più i Matebook D14” e D15′ dai prezzi più contenuti. Huawei continua a lavorare per creare un ecosistema in cui far collaborare gli smartphone con i portatili. I nuovi MateBook di Huawei infatti favoriscono una connessione intelligente tra smartphone e pc, rivoluzionando il modo in cui i device possono interagire e collegarsi tra loro, facilitando tutte le attività quotidiane e, allo stesso tempo, esaltandone le performance.

Huawei MateBook X Pro 2019

Il Matebook X Pro 2019 ha uno schermo touch da 13,9 pollici con cornici sottili e risoluzione 3K, spessore di 14,6 millimetri per un peso di 1,33 chilogrammi. Integra un processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione, una memoria interna da 512GB e 8 GB di RAM. Si collega ad altri dispositivi Huawei grazie a Share 3.0 OneHop. È possibile trasferire 500 foto in 1 minuto o 1 video da 1GB in 35 secondi. Un’altra novità dell’ultima versione di Share 3.0 è la possibilità di condividere la registrazione dello schermo del PC con uno smartphone. L’utente può scuotere leggermente il suo telefono, toccare l’icona Share sul notebook, far partire la registrazione e avviare il trasferimento. Tutti i dispositivi con EMUI 10 possono inoltre dialogare con MateBook X Pro 2019. Il sistema operativo EMUI ha reso possibile l’interconnessione tra dispositivi, nonché tra device e applicazioni, e continua a migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente su ogni piattaforma e in ogni condizione d’uso. Costerà 1.699 euro, nella colorazione Gray.

Huawei MateBook D 14’’ e 15’’ AMD

Più abbordabili i Matebook da 14 e 15 pollici, che si presentano sempre con cornici sottili e peso contenuto (1,38 e 1,53 chilogrammi rispettivamente), lettore di impronte e fotocamera a comparsa. Il processore è il Ryzen 5 3500U di Amd, con 8 GB di Ram e 512 0 256 GB di memoria. Particolarità è la ricarica rapida, che con mezz’ora di collegamento alla presa elettrica consente di raggiungere una ricarica del 46% per il modello da 14 pollici e del 54% per il 15 pollici. I prezzi sono compresi tra i 650 e i 700 euro.

