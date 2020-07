eBook Reader: c’è Kobo Nia l’entry level con super batteria

Il nuovo “libro” digitale è tascabile e dispone di un’autonomia di due settimane con un prezzo super contenuto

Il mercato degli eBook Reader ha avuto il suo momento di gloria durante il lockdown. E la società canadese Rakuten Kobo ha voluto esordire in scia a questo trend positivo degli eReader con il suo nuovo tablet, ultimo nato della famiglia di eReader del marchio, orientato al segmento entry-level del mercato e ufficializzato in Italia. Si tratta di Kobo Nia, un dispositivo equipaggiato con uno schermo touch antiriflesso da 6 pollici, dotato di tecnologia Carta e-ink a risoluzione di 1024 x 758 a 212 ppi.

L’eBook Reader Kobo Nia ha una dotazione hardware con 8 GB di spazio di archiviazione, che consentono di memorizzare fino a 6.000 ebook, WiFi 802.11 b/g/n e micro USB, batteria integrata da 1.000 mAh con autonomia dichiarata di due settimane. Si presenta come un dispositivo molto piccolo, comodo da mettere in borsa o nella tasca di una giacca. Non ci sono tasti fisici per scorrere le pagine come nei modelli più sofisticati: qui ci affidiamo solo al touch screen e un piccolo pulsante sul bordo inferiore per l’accensione.

Kobo Nia è molto compatto e molto sottile: lo spessore misura 9,2 millimetri. Il peso è di 172 grammi. Per questo è un dispositivo ottimo per chi viaggia spesso. O per chi preferisce la lettura digitale a quella tradizione durante le vacanze. Lo svantaggio è che questo modello non è resistente all’acqua. A bordo presente l’indispensabile Comfort Light, qui in versione monocolore a luce bianca, regolabile in base alle preferenze personali e all’ambiente di lettura.

L’eBook reader Kobo Nia è disponibile in pre-ordine a partire dal 15 luglio a 99,99 euro sul sito ufficiale di Kobo e presso i rivenditori selezionati. Sarà acquistabile a partire dal 21 luglio. Il colore di questo nuovo dispositivo è il nero, ma può essere abbinata una cover in tre colorazioni: Nero, Acqua e Limone.

