Come suggerisce il nome si tratta di modelli destinati in primis alla produttività, ideati per far fronte alle esigenze che si sono manifestate in particolare nel corso dell’ultimo anno per coloro alle prese con lo smart working

Computer ultraportatili nati dall’incontro fra le prestazioni di un notebook e il DNA mobile. Così Samsung definisce Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, new entry del catalogo laptop annunciate in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2021.

Caratteristiche simili ma non identiche per i due prodotti principali presentati. A bordo troviamo una batteria migliorata con una ricarica più veloce, da 65W, con l’adattatore USB-C. Lo schermo è un Super AMOLED con colori che si annunciano naturali e brillanti e un’illuminazione che non dà fastidio agli occhi.

Gli altoparlanti sono, come sempre, progettati da AKG con tecnologia Dolby Atmos. Presente il nuovissimo processore Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Tra le novità anche una tastiera ridisegnata con meccanismo a forbice per aumentare il comfort di scrittura, un touchpad più grande e preciso e una modalità Studio ideale per le videochiamate che attiva una cancellazione intelligente dei rumori di fondo.

Galaxy Book Pro e Pro 360, le specifiche nel dettaglio

Galaxy Book Pro 360, come il nome lascia facilmente intendere, è un notebook 2-in-1 della famiglia dei convertibili. Cuore di questi notebook è la piattaforma Intel EVO, con processori Core di undicesima generazione dotati di grafica Intel Iris Xe delle serie i7, i5 e i3 a seconda della versione di notebook.

La dotazione di memoria di sistema è pari a 8, 16GB oppure 32GB per tutti i notebook, con il taglio da 32GB che non è tuttavia previsto per Galaxy Book Pro con schermo da 13,3 pollici. Lo storage vede l’utilizzo di SSD con interfaccia NVMe, dalla capacità massima di 1TB.

Tutti gli schermi, come detto, hanno pannello Super AMOLED con risoluzione di 1920×1080 pixel e rapporto 16:9 tra i lati. La connettività WiFi è di tipo WiWi 6E per tutti i modelli; Galaxy Book Pro 13 integra anche modem LTE mentre Galaxy Book Pro 360 con schermo da 13 pollici è l’unico a integrare un modem 5G di ultima generazione.

L’autonomia di funzionamento con batteria è sulla carta particolarmente elevata, grazie alle ottimizzazioni per il risparmio energetico tipiche delle piattaforme Intel EVO oltre che delle batterie adottate: 63Wh di capacità per i due notebook con schermo da 13,3 pollici e 68Wh per quelli da 15,6 pollici.

Il Pro 360 è abbinato ad una nuova S Pen, ora più spessa di oltre 2 volte, con la quale poter utilizzare lo schermo al pari di un foglio sul quale scrivere. Grazie alla funzionalità second screen è possibile abbinare un altro prodotto della famiglia Galaxy, come ad esempio un tablet Galaxy Tab, servendosene come schermo secondario.

I prezzi

Galaxy Book Pro 13 è proposto in vendita nel mercato italiano ad un prezzo suggerito di 1.159€, in configurazione con processore Intel Core i5, 8GB di memoria di sistema e SSD da 256GB.

Per Galaxy Book Pro 360 da 13 pollici il prezzo suggerito è di 1.399€ nella configurazione sempre con CPU Intel Core i5, 8GB di memoria e SSD da 512GB. La versione Pro 360 con schermo da 15 pollici e CPU Intel Core i7 abbinata a 16GB di memoria e SSD da 512GB viene invece proposta a 1.699€ di prezzo suggerito.

