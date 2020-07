Asus ProArt StudioBook: i notebook premium per i content creator

La serie di laptop ProArt StudioBook approda per la prima volta in Italia per i professionisti nella creazione di contenuti

Arrivano per la prima volta in Italia i notebook della gamma professionale Asus ProArt StudioBook. Una serie di portatili progettati appositamente sulle esigenze dei content creator. Asus fornisce delle macchine ultraportatili che offrono prestazioni potenti, un’eccezionale precisione del colore e flussi di lavoro ottimizzati. La famiglia di notebook Asus ProArt StudioBook nasce per soddisfare le esigenze sempre nuove di un workflow in continua evoluzione, come quello legato alla creazione di contenuti in ambiti quali architettura, design, fotografia e videomaking, oltre a fornire una soluzione digitale completa per progettisti 3D, sviluppatori di videogiochi e professionisti di altre discipline creative.

La gamma completa di ProArt StudioBook sfrutta le funzionalità delle GPU NVIDIA Quadro e GeForce RTX, tra cui ray tracing in tempo reale e accelerazione dell’Intelligenza Artificiale, soddisfacendo le esigenze dei content creator e i più severi requisiti di NVIDIA RTX Studio Program per garantire ai professionisti affidabilità e precisione assoluta, massime prestazioni, connettività versatile, velocità e stabilità costanti.

La gamma comprende ProArt StudioBook Pro 15 (W500), equipaggiato con la potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000, il ProArt StudioBook Pro X (W730), un notebook 17 pollici con display a 16:10, scheda grafica di livello QUADRO e screen Pad 2.0, e ProArt StudioBook 15 (H500), dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Vediamoli nel dettaglio

Asus ProArt StudioBook Pro 15 (W500) e (H500)

ProArt StudioBook Pro 15 (W500) offre il massimo della perfomance grazie alla potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000, mentre ProArt StudioBook 15 (H500) monta una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060.

Sebbene si rivolgano a diversi tipi di professionisti, entrambi i modelli offrono prestazioni eccezionali, affrontando facilmente compiti ad alta intensità grafica come il rendering 3D, l’editing video e la creazione di contenuti e garantiscono una grafica iper-realistica grazie al ray-tracing in tempo reale.

Il software AI Up-Res aumenta in modo intelligente la risoluzione di un’immagine per produrre grafiche di qualità superiore rispetto ad altre tecniche. I processori Intel Core i7 di 9° generazione che alimentano ProArt StudioBook Pro 15 e ProArt StudioBook 15 offrono inoltre prestazioni multitasking incredibilmente fluide e reattive per portare il mobile computing al livello successivo.

Il pannello 4K UHD utilizzato sul ProArt StudioBook Pro 15 offre una risoluzione quattro volte superiore a quella degli schermi FHD per immagini più nitide e dettagliate. ProArt StudioBook Pro 15 e ProArt StudioBook 15 sono inoltre dotati di WiFi 6 per una velocità più elevata rispetto a quella cablata di 2,4 Gbps per uno streaming fluido di video UHD 4K (su ProArt StudioBook Pro 15) e trasferimenti veloci di file di grandi dimensioni.

StudioBook Pro X (W730)

ProArt StudioBook Pro X (W730) offre prestazioni estreme, in modo che gli utenti possano modificare e renderizzare file multistrato sfruttando una scheda grafica NVIDIA Quadro di livello professionale (T2000 o T1000), aiutati dalla potenza dei processori Intel Core i7 hexa-core di 9° generazione, progettati per gestire applicazioni complesse e programmi multithreading. La certificazione ISV assicura che gli utenti possano godere di stabilità e prestazioni ottimizzate utilizzando le loro applicazioni software professionali preferite. Inoltre, ProArt StudioBook Pro X è progettato per funzionare a pieno carico senza limitare la velocità della CPU o della GPU, il che lo rende straordinariamente affidabile anche per i carichi di lavoro più difficili.

I content creator hanno bisogno di una resa delle immagini fuori dal comune. ProArt StudioBook Pro X è progettato per offrire colori eccezionalmente accurati ed è il primo portatile con scheda grafica di livello Quadro ad avere uno schermo NanoEdge su tutti e 4 i lati ed essere PANTONE Validated, con un’ampia gamma DCI-P3 del 97%, insieme a un rapporto schermo/corpo del 92%. Inoltre, ProArt StudioBook Pro X ha un formato 16:10, particolarmente apprezzato dai professionisti, che in questo modo hanno a disposizione un’area di lavoro più ampia e confortevole.

Per il massimo della creatività, ProArt StudioBook Pro X è anche il primo della serie ad essere dotato di ScreenPad 2.0. Questo touchscreen secondario interattivo supera la tradizionale esperienza del laptop, fornendo agli utenti un’interfaccia intuitiva simile a quella di uno smartphone, sulla quale possono gestire facilmente le attività e lavorare in multitasking.

Prezzi e disponibilità

La serie ProArt StudioBook è disponibile presso i partner certificati Asus situati sul territorio nazionale.

ProArt StudioBook Pro 15 (W500) è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 4749 €.

ProArt StudioBook Pro X (W730) è disponibile in due diverse configurazioni, rispettivamente con scheda grafica NVIDIA Quadro T1000 o T2000, al prezzo consigliato al pubblico di 2359 €.

ProArt StudioBook 15 (H500) è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 2649 €.

Asus ProArt StudioBook: i notebook premium per i content creator - Ultima modifica: da