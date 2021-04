Huawei MateBook D 15 e Huawei MateBook X Pro: caratteristiche e prezzi

Le nuove edizioni di questi notebook si basano su piattaforma Intel Core di undicesima generazione e puntano a chi deve lavorare e studiare da casa o in ufficio

Una soluzione completa per chi ha la necessità di rinnovare i propri strumenti tecnologici e migliorare il lavoro e lo studio da casa. Con questo claim Huawei annuncia oggi l’entrata sul mercato di Huawei MateBook D 15 e Huawei MateBook X Pro, computer portatili dalle prestazioni altissime.

Huawei MateBook X Pro 2021 eredita l’estetica, l’innovazione e il DNA smart dei suoi predecessori della famiglia X. Il nuovo Huawei MateBook X Pro 2021 è una reinterpretazione di un classico in chiave innovativa, con una gamma completa di aggiornamenti che offrono prestazioni efficienti, intelligenza per tutti gli scenari e un’esperienza utente superiore.

Inoltre Huawei presenta WiFi AX3 la serie di router che supporta gli standard wireless Wi-Fi 6. Realizzata grazie al ruolo di primo piano nella formulazione degli standard Wi-Fi 6 e all’esperienza accumulata da Huawei nel 5G, la serie WiFi AX3 facilita la collaborazione a livello di chip senza interruzioni tra il router e molti altri dispositivi.

Huawei MateBook D15 e e Huawei MateBook X Pro, le principali caratteristiche

Oltre al processore Intel Core di undicesima generazione, Huawei MateBook D 15 può essere configurato con la nuovissima grafica Intel Iris Xe per fornire prestazioni di elaborazione grafica ancora più potenti.

Alla Multi-Screen Collaboration si aggiungono altre tecnologie innovative, come il Fingerprint Power button, la Dual Antenna Wi-Fi 6 e il Reverse Charging per migliorare sensibilmente l’esperienza dell’utente, elevando il notebook da semplice strumento di produttività a vero e proprio compagno smart adatto a seguire i più giovani in tutte le attività quotidiane, dalla scuola, allo studio fino all’intrattenimento e al gioco.

Huawei MateBook D 15 è dotato di un display antiriflesso IPS Full HD da 15 pollici che mantiene il design FullView tipico della serie, un rapporto screen-to-body dell’87% con un aspect ratio 16:9 per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Il display ha inoltre ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per il massimo del confort a livello di esperienza visiva.

Il livello di luce blu basso aiuta a ridurre l’affaticamento oculare dovuto all’uso prolungato del display, caratteristica che, insieme al peso ridotto, di soli 1,56 kg e allo spessore minimal di soli 16,9 mm nel punto più spesso, rendono Huawei MateBook D15 l’alleato perfetto anche per chi lavora per molte ore al computer e ha la necessità di avere un equipaggiamento tecnologico comodo e agile, anche per il lavoro in mobilità.

Il nuovo laptop della serie D è alimentato da un nuovo processore Intel Core di undicesima generazione basato sulla tecnologia SuperFin a 10 nm. Il processore quad-core a otto thread ha prestazioni più veloci rispetto ai suoi predecessori e presenta la grafica Intel Iris Xe integrata per fornire prestazioni grafiche di qualità altissima.

Il nuovo notebook può essere configurato con una memoria a doppio canale DDR4 fino a 16 GB per una lettura e una scrittura più veloci e dispone di un SSD NVMe PCIe ad alta velocità per migliorare ulteriormente le prestazioni complessive del sistema.

Un sistema di raffreddamento avanzato con ventola Huawei Shark garantisce che Huawei MateBook D 15 funzioni stabilmente anche quando si svolgono diverse operazioni contemporaneamente, sovraccaricando il computer. Inoltre, Huawei MateBook D 15 ha una nuova scheda di interfaccia di rete Wi-Fi 6 con un design a doppia antenna per fornire una connettività internet più veloce e più stabile.

Con un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%, Huawei MateBook X Pro 2021 offre una visualizzazione ad alta definizione e fornisce un’esperienza visiva coinvolgente. Il processore Intel Core di undicesima generazione unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente fornisce prestazioni più efficienti e supporta gli utenti nel semplificare le attività quotidiane dal lavoro all’intrattenimento.

Il display con aspect ratio 3:2 crea un effetto panoramico ed è progettato per una migliore produttività e una navigazione più efficiente. Huawei MateBook X Pro introduce il nuovo Huawei Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad altissima precisione che consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita. Una soluzione molto pratica che offre una maggiore libertà sia nel gioco che nel lavoro e rende l’esperienza utente più fluida e più simile a quella mobile.

Huawei Share abbatte completamente le barriere di interazione tra device e consente di utilizzare fino a tre app mobile contemporaneamente sul notebook: più schermi vengono così trasportati su uno schermo unico, il trasferimento file è rapidissimo ed è possibile gestire le telefonate e le videocall direttamente dal laptop.

Su Huawei MateBook X Pro 2021 sono presenti anche altre tecnologie innovative Huawei come il pulsante di accensione gestito con impronta digitale e la fotocamera nascosta: la privacy degli utenti è al sicuro e l’accensione a impronta digitale permette l’accesso al proprio notebook in un semplice passaggio, rendendo l’avvio incredibilmente veloce e sicuro. La videocamera a incasso, oltre che garantire una maggiore privacy, permette di massimizzare la visione dello schermo.

I prezzi e le promozioni

Huawei MateBook D 15 e Huawei MateBook X Pro sono acquistabili oltre al classico canale Amazon anche su Huawei Store. IL nuovo MateBook D15 2021 nella configurazione 8GB+512 GB è acquistabile insieme allo Huawei Backpack Swift e al mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift a 899 euro, anziché 978,80 euro.

Il MateBook X Pro 2021 nella configurazione con CPU Core i5 e 512 GB di storage è disponibile in esclusiva su Huawei Store a 1599 euro con inclusi il monitor Huawei Display da 23,8 pollici, lo zaino Huawei Backpack Swift e Huawei Bluetooth Mouse Swift fino al 31 maggio.

La versione con processore Core i7 e SSD da 1TB del MateBook X Pro 2021 è disponibile, con gli stessi prodotti in omaggio, a 1899 euro.

Sempre sullo store di Huawei troviamo infine il MateBook 14, nella configurazione con CPU Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, offerto con la docking station Huawei MateDock 2 e Huawei Bluetooth Mouse Swift, al prezzo di 899 euro.

