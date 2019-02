Canon ha annunciato EOS RP, la sua fotocamera mirrorless full-frame più piccola e leggera fino ad oggi realizzata.

La nuova fotocamera EOS RP full-frame mirrorless di Canon ha un prezzo concorrenziale di € 1.569.

Con le svariate offerte in circolazione di alcuni dei principali produttori mondiali tra cui Sony, Canon, Nikon e Panasonic, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare una fotocamera mirrorless full-frame.

Canon EOS RP: caratteristiche

Presentata come soluzione economica per coloro che desiderano passare a una fotocamera mirrorless full-frame, la nuova EOS RP è dotata di un sensore CMOS da 26,2 megapixel alimentato dal processore d’immagine DIGIC 8. Il suo sistema di messa a fuoco automatica CMOS a doppio pixel vanta 4,779 punti AF selezionabili manualmente che possono essere bloccati su un soggetto in 0,05 secondi.

L’ultima Canon ha una gamma ISO standard di 100 – 40.000 per immagini fisse e 100 – 25.600 per video e utilizza lo stesso mirino elettronico da 0.39 pollici, 2,36 milioni di punti della EOS R. Inoltre, dispone dello stesso LCD touchscreen multi-angolo da 3,0 pollici e la connettività Bluetooth e Wi-Fi integrata.

Il video non è il punto di forza della EOS RP però, in quanto può acquisire video solo in 4K UHD (3.840 x 2.160) a 24 fps (o Full HD a 60 fps).

EOS RP funziona perfettamente con gli obiettivi RF e con uno dei tre adattatori di montaggio opzionali e si può anche utilizzare obiettivi EF e EF-S.

Il corpo non aggiungerà una tonnellata di peso alla tua borsa fotografica, infatti il peso della macchina è modesto, di soli 490 grammi circa.

Fotocamera Canon EOS RP: prezzo e disponibilità

La Canon EOS è disponibile per i pre-ordini a € 1.569 per il solo corpo. Sarà disponibile anche con un obiettivo da 24-105 mm f/3,5 – 5,6 IS EF o un obiettivo RF 24-105mm f/4. La macchina è già disponibile per il pre-ordine anche in Italia e il lancio è previsto per marzo.