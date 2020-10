Il PC pieghevole permetterà di lavorare, giocare, creare e connettersi in qualsiasi momento, anche grazie all’opzione 5G che renderà la velocità di navigazione ancora più veloce e sicura

Lenovo ha svelato il ThinkPad X1 Fold, il primo PC foldable al mondo, che arriverà sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane e che, secondo quanto affermato dal produttore, ha richiesto cinque anni di lavoro. Cuore di questo prodotto sono i processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid. A bordo 8 GB di memoria LPDDR4X-4267, un SSD M.2 2242 fino a 1 TB e una fotocamera da 5 megapixel HD RGB con infrarossi. La dotazione di porte prevede due USB 3.2 Gen 2 Type C e uno slot per la SIM (5G opzionale), mentre la connettività è garantita dal Wi-Fi 6 e dal Bluetooth 5.1.

Il display di Lenovo ThinkPad X1 Fold

Il display è un 13,3 pollici flessibile QXGA OLED con rapporto 4:3, caratterizzato da una risoluzione di 2048×1536 pixel e 300 nit di luminosità. Lo schermo è ovviamente sensibile al tocco, supporta Dolby Vision e assicura una copertura DCI-P3 del 95%. Si può usare come un unico schermo da 13.3” oppure come due schermi affiancati da 9.6”. Difficile definirlo un notebook, perché alla fine non è solo un notebook. Assomiglia più ad un tablet gigante, che può essere abbinato ad una tastiera esterna e può diventare, se serve, anche un piccolo notebook con tastiera touch, tastiera che viene ovviamente disegnata su uno dei due schermi.

La batteria integrata è da 50 Wh per un’autonomia fino a 8,5 ore in uso generico, ma si sale a 10,4 ore in riproduzione video. Quanto alle dimensioni, da chiuso si parla di 158,2 x 236 x 27,8 mm (W x D x H), mentre da aperto si passa a 299,4 x 236 x 11,5 mm. Il peso è di 999 grammi.

Lenovo ThinkPad X1 Fold con Windows 10 è già disponibile da oggi per l’ordine nel mercato italiano, ma arriverà nelle prossime settimane al prezzo di 2899 Euro + IVA (3.500 euro). Non sono invece stati diffusi molti dettagli sugli accessori, che presumibilmente raggiungeranno il foldable nei negozi al lancio.

