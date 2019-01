Ogni tasto è configurabile. Nemeio rimuove la staticità dalla tastiera, consentendo agli utenti di modificare i singoli tasti, impostare tasti di scelta rapida e stabilire layout personalizzati tramite la magia dell’e-Ink.

La tastiera Nemeio, le caratteristiche tecniche

Nemeio dispone di 81 tasti, ognuno dei quali è un piccolo tasto chiaro su un display e-Ink. Il software di Nemeio consente agli utenti di trascinare e rilasciare le icone per applicazioni come Photoshop, Microsoft Word, Facebook o Skype in qualsiasi punto della tastiera, e anche aggiungere strumenti specifici per app come ritaglio o posizionamento di caselle di testo direttamente sulla tastiera.

Nemeio supporta qualsiasi layout, qualsiasi lingua (anche gli emoji) e gli utenti possono importare caratteri personalizzati. È wireless e si collega a qualsiasi dispositivo con funzionalità Bluetooth, inclusi smartphone e televisori.

I designer di Nemeio hanno pensato la tastiera come un dispositivo “nomade”, che viaggia e cambia insieme alle persone, mentre passano da un luogo all’altro, da un lavoro a un altro. La tastiera ha una lunghezza di circa 30 cm., circa 18cm. di altezza e 11 millimetri di spessore; il corpo principale è in metallo spazzolato, mentre una barra nera opaca attraversa la parte superiore. Sulla punta di tale barra, vi sono due pulsanti che consentono agli utenti di passare da un profilo all’altro, oltre alle porte USB e USB-C. La porta USB-C serve a ricaricare la tavoletta, ma, in base a quanto detto dai designer, la batteria dovrebbe durare più a lungo di un giorno per carica.

Nemeio è leggera e sottile. I suoi pulsanti sono piuttosto a filo con il corpo in metallo e non si abbassano troppo a ogni digitazione, cosa gradevole, ma anche poco adatta a chi, invece, preferisce in classico rumore dei tasti e la sensazione di premere a fondo ogni singolo tasto della tastiera. La mancanza di feedback tattile limita anche l’utilità della tastiera come dispositivo di gioco.

Nemeio: data di lancio e prezzo

La tastiera Nemeio dovrebbe essere resa disponibile per l’acquisto entro l’anno e l’azienda sembra puntare a un lancio estivo. Il prezzo ufficiale non è ancora stato diffuso, ma dovrebbe aggirarsi tra le €300 e le €500, di certo non è una tastiera low cost.