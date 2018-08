Finalmente è in arrivo la nuova versione del MacBook Air di Apple, un modello molto amato e che ha fatto la storia nei notebook ultraportatili ma che Apple non aggiorna da tempo anche se i fan di questo modello da tempo sperano nel lancio di un nuovo MacBook ultraportatile.

Nuovo MacBook Air in arrivo, le indiscrezioni

Apple dovrebbe lanciare un modello completamente nuovo di MacBook Air a breve in base alle indiscrezioni che arrivano da alcuni fornitori di componenti per i computer Apple, i quali sarebbero già al lavoro sulla realizzazione del nuovo modello

Forse il punto chiave che confermerebbe l’uscita del nuovo MacBook Air è il report di Digitimes sulle aspettative dell’andamento di Quanta (uno dei fornitori Apple). Quanta è il produttore di numerosi MacBook e nel report viene riportato che Quanta si aspetta di movimentare oltre dieci milioni di unità di “nuovi notebook economici di Apple“.

In secondo luogo, il mese scorso molti giornali hanno riportato la notizia che Apple ha sostituito i chip Broadwell Intel di quinta generazione con i Kaby Lake di ottava generazione più aggiornati e potenti. Questa scelta potrebbe far parte del lancio di nuovi laptop, magari un nuovo modello nella linea MacBook o più probabilmente dell’ aggiornamento del MacBook Air, per consentire a questo modello di tenere il passo con il laptop di oggi.

Il futuro MacBook Air

Apple ha avuto innumerevoli opportunità di dismettere la gamma degli Air e di puntare tutto su MacBook e MacBook Pro come le uniche linee di prodotto, ma ogni volta ha scelto di non farlo e mantenere viva la produzione del notebook ultraportatile. Il prezzo più alto del MacBook di base parla di una sola ragione.

Il MacBook Air è il notebook Apple più economico (relativamente), ma il mancato aggiornamento, ne hanno fatto la “pecora nera” della gamma di laptop Apple, ottimo per avvicinare nuovi utenti, ma non in cima ai progetti Apple.

Il prezzo del MacBook Air

Da quando Apple ha tolto dalla gamma il del MacBook Air da 11 pollici dal portafoglio, Apple ha mantenuto la macchina entry-level per la famiglia MacBook al prezzo di 1.129 euro. Questo prezzo lo mette di fatto in competizione con l’iPad, in particolare con l’iPad pro ed è forse la ragione per la quale Apple non ha puntato più di tanto su questo modello di Mac negli ultimi anni.

Aggiornamento nuovo MacBook Air

In questo momento ci si aspetta un nuovo MacBook Air perché i componenti cominciano ad essere datati e costa di più mantenere questo “allestimento” piuttosto che passare a nuove tecnologie più aggiornate e anche meno costose. Quindi ho Apple deciderà don produrre più il MacBook Air (cosa improbabile) o dovrà aggiornarlo per lo meno negli elementi principali, come il processore, dovendolo aggiornare dovrà, probabilmente, introdurre le novità tecnologiche che ora caratterizzano la sua offerta di computer: nuova tastiera, Touch ID o Face ID, schermo retina display.

Ogni dubbio verrà probabilmente sciolto in autunno quando ci si aspettano i nuovi annunci Apple tra cui quello di un nuovo modello Air, il più economico della line dei Mac.