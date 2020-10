Dalla collaborazione con Porsche Design, è nato Porsche Design Acer Book RS (AP714), un ultrabook in alluminio e fibra di carbonio con Intel Tiger Lake

Potenza ed eleganza si fondono con il Porsche Design Acer Book RS, un notebook frutto della partnership tra Acer e Porsche Design che si si propone come un mix riuscito di stile e di prestazioni, che riunisce l’expertise di Acer in campo tecnologico con l’abilità nel design di Porsche Design.

Dotato di una scocca interamente in metallo, il Porsche Design Acer Book RS offre una CPU Intel Core i7 di undicesima generazione (Tiger Lake con grafica Xe), una GPU dedicata Nvidia GeForce MX350 e 16 GB di RAM, in uno spessore di 15,99 mm e peso di circa 1,2 chilogrammi. Il rivestimento è in fibra di carbonio, che non solo conferisce un accento automobilistico al prodotto, ma è anche utile per garantire leggerezza e resistenza.

Certificato Intel Evo, perché in grado di offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni, autonomia e connettività, Porsche Design Acer Book RS (AP714) dispone di uno schermo IPS da 14 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) touch con copertura colore del 100% sRGB, luminosità fino a 340 nits, cornici ultraslim per un rapporto screen-to-body del 90% e rivestimento in vetro Antimicrobial Corning Gorilla Glass.

Acer indica un’autonomia fino a 17 ore e la batteria supporta la ricarica rapida per ottenere 4 ore di autonomia con 30 minuti di carica. Sono disponibili, inoltre, la connettività dual-band Intel Wi-Fi 6 (Gig+), una gamma completa di porte (USB-C, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 2) e funzionalità smart come l’accesso mediante impronte digitali o Windows Hello.

Il notebook è accompagnato da una serie di accessori che rientrano nel pacchetto “Porsche Design Acer Travelpack RS”, composto da mousepad, mouse (anch’esso con inserti in fibra), borsa e custodia per il notebook realizzata in pelle ECCO PALERMO XA. Un materiale resistente, piacevole al tatto e con una leggera lucentezza. I fermagli magnetici collegano la borsa a una custodia per notebook realizzata in tessuto 1680D, idrorepellente e perfetta per proteggere il notebook da graffi e usura tipici di uno stile di vita in movimento. Per assicurare l’efficienza, il coperchio staccabile della custodia per notebook è progettato per essere utilizzato anche da tappetino per il mouse.

Il Porsche Design Acer Book RS premium package (notebook Core i7, kit da viaggio e mouse) sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 2.399 euro.

Porsche Design Acer Book RS: il notebook che unisce design e alte prestazioni - Ultima modifica: da