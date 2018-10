I processori di Samsung non saranno più dedicati esclusivamente ai dispositivi mobili e agli smartwatch.

La società ha lanciato i marchi Exynos Auto e Isocell Auto che produrranno rispettivamente chip e sensori di telecamere per le auto connesse.

La linea Exynos includerà chip dedicati a specifici aspetti della tecnologia on-the-road, tra cui l’assistenza al guidatore (Auto A), l’infotainment (Auto V) e la telematica (Auto T). I sensori Isocell, al momento, includono tre modelli che vanno da 960p a 4K.

Chip Samsung Exynos per le auto connesse

In un certo senso, Samsung sta usando il nuovo mercato delle auto connesse per allargare il suo business di semiconduttori. Non sarà, così, solo dipendente dalle vendite di telefoni e tablet.