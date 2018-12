Un altro display intelligente powered by Google Assistant è in arrivo, poiché JBL ha reso disponibile la visualizzazione dei link per il preordine.

Presentato per la prima volta al CES all’inizio di quest’anno, il JBL Link View segue il rilascio dello Smart Display di Lenovo basato su Google Assistant.

JBL Link View le caratteristiche

Ha uno schermo da otto pollici e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il display è anche a prova di spruzzi e viene fornito con due altoparlanti frontali da 10 W, un radiatore passivo rivolto verso il retro per bassi più profondi e streaming audio HD a 24 bit, risultante nel “suono leggendario” del brand, come affermato dalla relativa azienda.

Un certo numero di aziende hanno mostrato i loro concorrenti di Echo Show ed Echo Spot durante il CES quest’anno. Anche, LG ha presentato anche il suo display intelligente.

JBL Link View prezzo e data di uscita

Il nuovo dispositivo ha un prezzo di $250 negli Stati Uniti e dovrebbe essere disponibile il 3 settembre negli USA e, probabilmente, a breve anche in Europa.