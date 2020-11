Il nuovo notebook della famiglia Surface di Microsoft si contraddistingue per le dimensioni più compatte ed è pensato per lo smart working

Il nuovo Surface Laptop Go è il device portatile di Microsoft e pesa solo 1100 grammi con uno spessore di 15.69 millimetri. Il nuovo notebook si contraddistingue per le dimensioni più compatte rispetto ai modelli della famiglia Surface Laptop. Lo schermo ha infatti diagonale di 12,4 pollici e risoluzione pari a 1536 x 1024 pixel, mantenendo rapporto di 3:2 tra i lati che rappresenta una caratteristica iconica di questa famiglia di prodotti.

Surface Laptop Go ricorda quindi Surface Laptop 3, ma è più piccolo (278,18 x 205,67 x 15,69 mm) e leggero (1,1 chilogrammi). Sotto la scocca c’è un processore Intel Core di decima generazione Ice Lake, precisamente il Core i5-1035G1, un 4 core / 8 thread che dovrebbe essere più che sufficiente per le necessità degli utenti a cui si rivolge. Accanto alla CPU, a seconda della configurazione, ci sono 4 oppure 8 GB di memoria RAM LPDDR4X, mentre lo storage è caratterizzato da 64 GB di memoria eMMC per il modello base, oppure un SSD da 128 o 256 GB per le altre due opzioni.

Microsoft ha optato per integrare una porta USB C e una USB A sul nuovo Surface Laptop Go, insieme al jack per le cuffie e la porta di ricarica Surface Connect. Completano la dotazione la webcam con risoluzione 720p, ma priva di riconoscimento facciale tramite Windows Hello, e il sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione, anche se non nel modello base.

Il nuovo Laptop Go è un device orientato soprattutto al mercato consumer degli studenti, sia quelli delle medie superiori che quelli universitari, in una fase in cui l’apprendimento a distanza è diventata una delle formule necessarie per lo studio, sia ai giovani professionisti che operano in smart working, ma che potranno sfruttare il computer anche nella fase successiva alla pandemia, proprio per le caratteristiche di estrema portabilità del device.

Il nuovo Go, in vendita a partire da 649 euro, si affianca agli altri due modelli di Surface Laptop, quello con schermo da 13.5 e quello con schermo da 15 pollici, destinati ovviamente a una platea di professionisti che hanno esigenze diverse e richiedono macchine con schermi grandi e maggiore potenza.

Disponibilità e prezzi di Surface Laptop Go

Di seguito ricapitoliamo le configurazioni e i prezzi: il prodotto può essere acquistato direttamente dallo store Microsoft a questo indirizzo con spedizione da questi giorni, mentre su Amazon i notebook sono previsti in consegna a partire dal 23 novembre.

Intel Core i5, 4 GB di RAM, 64GB di storage eMMC: 649€

Intel Core i5, 8 GB di RAM, 128 GB di storage SSD: 819€

Intel Core i5, 8 GB di RAM, 128 GB di storage SSD: 1019€

Surface Laptop Go, il nuovo portatile Microsoft pensato per lo smart working - Ultima modifica: da