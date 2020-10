Adobe ha lanciato la sua nuova collezione gratuita di Adobe Stock che include oltre 70.000 foto, vettori, illustrazioni, modelli, risorse 3D e video di alta qualità

Adobe ha appena lanciato una nuovissima raccolta curata di oltre 75.000 foto, grafiche, illustrazioni e video completamente gratuiti di talentuosi fornitori di Adobe Stock. Una raccolta di immagini gratis Adobe Stock che può essere scaricata da tutti in qualsiasi momento a questo link . Una nuova iniziativa per aiutare a democratizzare la creatività. La collezione di immagini gratis Adobe Stock è stata curata a mano da artisti Adobe Stock e può essere utilizzata per progetti personali, aziendali o commerciali. Le risorse di qualità soddisfano gli stessi standard della raccolta a pagamento, quindi tutte vengono fornite con una licenza commerciale esente da royalty per sempre. E all’interno della nuova raccolta gratuita, le persone possono utilizzare i normali filtri di ricerca per trovare rapidamente i contenuti di cui si ha necessità.

Allo stesso tempo, Adobe sta lanciando un nuovo fondo per lo sviluppo per incoraggiare gli artisti provenienti da ambienti sottorappresentati. Il fondo sosterrà 40 artisti selezionati attraverso un investimento di 500.000 dollari che può essere utilizzato per coprire i costi per attrezzature, spazi artistici e altro ancora. In modo simile, Adobe Stock ha anche annunciato otto temi incentrati sulle narrazioni intersezionali per servire da ispirazione per queste comunità sottorappresentate. Dopo aver valutato quali artisti riceveranno il sostegno finanziario, Adobe valuterà la capacità di ogni individuo di rappresentare in modo autentico la propria particolare identità culturale.

Mettendo insieme le due nuove iniziative, la società di software ha confermato che tutti i contenuti creati tramite il suo Artist Development Fund saranno resi disponibili esclusivamente attraverso la raccolta gratuita di Adobe Stock per un anno.

“Il contenuto di Adobe Stock è stato a lungo uno strumento potente per i creativi“, ha spiegato Claude Alexandre, VP di Adobe Stock, in un post sul blog . “Sia che lo utilizzino per avviare progetti, visualizzare e presentare rapidamente idee e concetti o combinare contenuti originali e con licenza in qualcosa di nuovo, i creativi si affidano a stock per fare di più, più velocemente. Oggi è ancora più essenziale che i creatori di contenuti abbiano accesso a immagini sofisticate, mentre considerazioni come la riduzione dei budget e la necessità di allontanamento sociale hanno reso estremamente difficile creare lavori originali “.

