Alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8cx il laptop garantisce una lunga durata della batteria e non richiede ventole

Lenovo ha presentato al CES 2020 il laptop convertibile Lenovo Yoga 5G il primo PC in grado di connettersi alle reti 5G. Lenovo Yoga 5G sarà il primo laptop alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Le informazioni sui prezzi non sono al momento disponibili, ma il dispositivo sarà disponibile nella primavera del 2020.

Lenovo Yoga 5G è un laptop senza ventole e la piattaforma di calcolo 8cx di Qualcomm è alimentata dalla CPU Kryo 495, che dovrebbe offrire un miglioramento delle prestazioni e efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

Lenovo Yoga 5G, principali caratteristiche

Il laptop dispone di uno schermo LCD Full HD da 14″ con una risoluzione di 1080p e grafica GPU Adreno 680. Lenovo ha anche annunciato il supporto dell’integrazione del suono di qualità Dolby Atmos. Sul lato della connettività 5G, supporta le tecnologie mmWave e sub-6GHz con un array di antenne brevettato e supporto eSIM. Il modem LTE X24 integrato è in grado di offrire velocità di download massime fino a 2 Gbps.

Lenovo ha inoltre integrato porte USB-C adattive per la ricarica di telefoni cellulari e altre periferiche USB-C. Come la maggior parte dei computer portatili, gli accessi biometrici sono supportati tramite uno scanner di impronte digitali e una videocamera IR.

Lenovo Yoga 5G non solo offre connessioni 5G, ma può anche gestire fino a 24 ore di durata della batteria. Sarà in vendita nel primo trimestre del 2020, a partire da 1499 dollari e in Nord America sarà noto come Lenovo Flex 5G.

Scheda tecnica:

Schermo IPS

400 da 14 pollici FHD IPS Processore Qualcomm Snapdragon 8cx Grafica Qualcomm Adreno 680 Memoria LPDDR4X da 8 GB Memoria interna 256 GB

512 GB Webcam Telecamera IR Sicurezza Telecamera IR

Lettore di impronte digitali Bluetooth 5G mm Onda

Bluetooth 5.0 Porte 2x

Jack audio USB-C

Slot per scheda Nano SIM

Supporta e-SIM Audio Altoparlanti stereo rivolti all’utente (Dolby Atmos) Batteria 60Whr Peso A partire da 1,35 kg

