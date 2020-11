Nuovo Apple MacBook Air, il primo laptop con processore M1

L’ultraportatile della Mela debutta con il nuovo SoC proprietario e capacità aumentate fino a 3,5 e 5 volte rispetto ai processori Intel

Apple ha annunciato il un nuovo MacBook Air (in Italia dal 17 novembre) con processore Apple M1 basato su architettura ARM e sistema operativo macOS 11 Big Sur. Conserva il design della precedente generazione e quasi tutte le specifiche. La differenza più importante è ovviamente rappresentata dal processore Apple M1, un SoC composto da una CPU con otto core, una GPU con sette/otto core e un Neural Engine con 16 core. Apple afferma che le prestazioni di CPU e GPU sono aumentate fino a 3,5 e 5 volte rispetto ai processori Intel. Il sistema di raffreddamento è privo di ventola.

Il nuovo MacBook Air vedrà la presenza di un display Retina da 13.3” con supporto alla gamma P3 Wide Color ma anche una scheda tecnica di tutto rilievo con versioni fino a 16GB di RAM e con SSD per lo storage fino a 2TB. C’è chiaramente il Touch ID per la scansione dell’impronta digitale che permetterà lo sblocco del MacBook in velocità e sicurezzaa ma anche porte Thunderbolt USB. Oltre a questo la batteria (49,9 Wh) vedrà un’efficienza elevatissima con addirittura una durata pari a 18 ore.

La dotazione hardware del nuovo Apple MacBook Air comprende inoltre connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, lettore di impronte digitali Touch ID, tastiera retroilluminata con trackpad Force Touch, webcam FaceTime HD, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri e due porte Thunderbolt/USB4

Nuovo Apple MacBook Air, versioni e prezzi

Versione con SSD di Archiviazione da 256GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 256GB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.159 €

Versione con SSD di Archiviazione da 512GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 512GB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.389 €

Versione con SSD di Archiviazione da 1TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 1TB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.619 €

Versione con SSD di Archiviazione da 2TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

8GB di memoria unificata

SSD da 2TB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 2.079 €

Versione con SSD di Archiviazione da 256GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 256GB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.389 €

Versione con SSD di Archiviazione da 512GB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 512GB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.619 €

Versione con SSD di Archiviazione da 1TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 1TB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 1.849 €

Versione con SSD di Archiviazione da 2TB

Chip Apple M1 con CPU 8-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core

16GB di memoria unificata

SSD da 2TB per l’archiviazione

Display Retina con True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbold /USB 4

PREZZO di 2.309 €

