Cybersecurity, Proteggere la nuova Italia Digitale – 22/10 h. 15,30

“Cybersecurity, Proteggere la nuova Italia Digitale. Come difendere le imprese da Spoofing, Island Hopping e dalle altre nuove minacce e permettere la continuità delle operazioni” è questo l’esclusivo evento di Sanmarco Informatica in collaborazione con Digitalic dedicato alla cybersecurity nella delicata fase della ripartenza

La tanto attesa fase della ripartenza è arrivata. L’emergenza sanitaria ci ha fatto fare in pochi mesi un balzo digitale senza precedenti, trasformando radicalmente il nostro mondo. Ma dopo la corsa allo smart working e a tutti quegli strumenti che ci hanno permesso di lavorare anche in tempo di lockdown è venuto ora il momento di scelte ponderate e strategiche che sappiano rilanciare la competitività delle nostre aziende sotto tutti gli aspetti. Uno dei temi su cui puntare in questo momento così cruciale e delicato è la sicurezza perché senza la sicurezza non ci può essere una vera trasformazione digitale.

Nell’evento speciale organizzato da Sanmarco Informatica in collaborazione con Digitalic e con la partecipazione straordinaria di Enrico Cereda, Presidente e AD di IBM Italia, scopriremo dagli esperti del settore come proteggere le nostre imprese dalle minacce dei cybercriminali e ascolteremo la testimonianza di un’azienda di eccellenza del Made in Italy che ci racconterà le scelte fatte in materia di sicurezza con un obiettivo ben chiaro: la continuità operativa.



I temi di “Cybersecurity, Proteggere la nuova Italia Digitale” #ProteggiItalia

Il panorama delle minacce si fa ogni giorno più sofisticato: malware, ransomware, spoofing, phishing, Island Hopping sono solo alcuni degli strumenti che i cybercriminali mettono in campo per attaccare la sicurezza delle aziende e non solo.

Come difenderci efficacemente da questi attacchi e al tempo stesso assicurare la continuità operativa del business? Quali strategie possono adottare le aziende, anche le PMI, per conciliare in modo produttivo tecnologia e sicurezza?

Con gli esperti di Sanmarco Informatica e IBM approfondiremo questi argomenti parlando di:

La fase della ripartenza: quale innovazione serve per un’Italia sempre più digitale?

Trasformazione digitale sì, ma in sicurezza

Malware, Ransomware, Spoofing, Phishing, Island Hopping: il panorama delle nuove minacce

Come avviare percorsi efficaci di cybersecurity: strumenti e strategie

Sicurezza nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali

Resilienza e continuità operativa: gli obiettivi per proteggere il business di ogni azienda

Gli ospiti di “Cybersecurity, Proteggere la nuova Italia Digitale” #ProteggiItalia:

Enrico Cereda, Presidente e AD IBM Italia

Simone Pigozzo, IT Manager Valdo Spumanti

Massimiliano Belardi, Manager of Server Solutions IBM Italia

Daniele Zaghini, Direttore Soluzioni Tecnologiche Sanmarco Informatica

Marco Griguolo, Consulente Cybersecurity Sanmarco Informatica

e con

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

