Diventa Cyber Immune: l’evento online per migliorare le tue difese – 7/7 ore 15:30

“Diventa Cyber Immune: la Cybersecurity Awareness come prima arma di difesa efficace” è l’esclusivo evento di Kaspersky e Digitalic per scoprire come impostare il percorso verso un futuro più sicuro

Raggiungere la Cyber Immunità, essere impermeabili alle minacce informatiche difendersi dai cybercriminali diventa essenziale in un’economia che è sempre di più basata sui servizi digitali, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19.

Occorrono nuovi strumenti e nuove strategie per rendere le tecnologie capaci di adattarsi alle minacce e prevenirle, privando di fatto i cyber-attacchi dell’unica cosa che cercano: la convenienza economica nello sferrare un attacco. Questo è il concetto di cyber immunità. Ma come ottenerla?

Il primo passo è la security awareness, secondo Kaspersky. La conoscenza, la cognizione del pericolo è il primo strumento di difesa e diffondere la conoscenza a tutti i livelli dell’azienda può fare davvero la differenza in termini economici e di reputazione delle imprese.

Con l’evento online “Diventa Cyber Immune” approfondiremo questi temi con la partecipazione straordinaria di Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista, professore della Bocconi ed editorialista.



I temi di “Diventa Cyber Immune” #SecurityAwareness

Solo nella prima metà del 2019 si stima che ci siano stati a livello mondiale quasi 4.000 data breach con 4 miliardi di dati di utenti messi in pericolo. L’80% delle violazioni è causato da un errore umano.

La situazione si è aggravata negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria che ha stravolto le dinamiche del lavoro: come è cambiato lo scenario della cybersecurity nell’era del Covid-19? Quali sfide pongono i nuovi paradigmi dello smart working e la commistione fra la sfera privata e professionale? Scopri con noi lo scenario attuale ma soprattutto come mettere al sicuro la tua impresa e il tuo lavoro.

Segui l’evento online con gli esperti di Kaspersky e i nostri ospiti speciali. Parleremo di:

• Cyber immunità: che cos’è, perché è importante e da dove partire

• #SecurityAwareness: la causa di oltre l’80% degli incidenti informatici è un errore umano

• Persone, risorse e processi: 3 cardini per combattere i cybercriminali

• Formazione, formazione e ancora formazione: l’importanza di programmi di apprendimento personalizzato

• Dalla difesa dei dati personali alle sfide del lavoro da remoto: la cybersecurity awareness ai tempi del Covid-19

Gli Ospiti di “Diventa Cyber immune” #SecurityAwareness

Maura Frusone, Head of Channel Kaspersky Italia

Amedeo D’Arcangelo, Enterprise Projects Technical Coordinator Kaspersky Italia

Carlo Alberto Carnevale Maffè, Economista

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Perché iscriversi

La cybersecurity è un tema che ci riguarda tutti da vicino: dalla protezione dei dati personali secondo le normative vigenti alla difesa dalle minacce che incontriamo ogni giorno online, la sicurezza entra sempre più nella nostra quotidianità e per difenderci al meglio dobbiamo essere un passo avanti ai cybercriminali.

Scopri come iscrivendoti all’evento “Diventa Cyber Immune: la Cybersecurity Awareness come prima arma di difesa efficace” di Kaspersky in collaborazione con Digitalic, in streaming il 7 luglio alle ore 15,30. Ti aspettiamo!

Segui anche la diretta social con l’hashtag #SecurityAwareness

Diventa Cyber Immune: l’evento online per migliorare le tue difese – 7/7 ore 15:30 - Ultima modifica: da