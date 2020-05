Evento “AI per la sicurezza: tecnologie esponenziali per la Smart Company” – 25/6 ore 15,30

Tutti hanno conosciuto durante l’emergenza la necessità di proteggersi a livello fisico e digitale, ma c’è molto che si può fare pere rendere il lavoro, i dati, le persone, la salute davvero in grado di affrontare il futuro che ci aspetta e tornare a crescere. È passato il tempo in cui ci si è dovuti difendere da un’emergenza, questo è il tempo di progettare come crescere, attraverso l’AI.

Segui l’evento Online “AI per la sicurezza: tecnologie esponenziali per la Smart Company” affronteremo temi fondamentali

– Come viene usata l’AI dagli Hacker

– Come Usare l’AI per difendersi dalle minacce digitali

– Come si può utilizzare la tecnologia AI a supporto della sicurezza fisica

– Come usare l’AI per gestire i flussi persone ed evitare assembramenti

– Come gestire i dati sensibili raccolti, rispettando le norme

– Come bilanciare salute e privacy

– Quali sono le esperienze degli imprenditori italiani