Quale strategia devono mettere in atto le imprese per proteggersi al meglio?

L’evoluzione digitale richiede un nuovo approccio alla sicurezza. Serve un cambio di passo, che deve essere sposato sia

dal management che dai dipendenti.

Per riuscire a contrastare gli sforzi continui dei criminali informatici, le organizzazioni devono includere le strategie di sicurezza nei loro sforzi di digital transformation. Devono inserirla nei piani di sviluppo e di crescita e comprendere che non si tratta di un costo, ma di un importante investimento. La security deve essere considerata un fattore abilitante per l’azienda.

Per far fronte alla crescente sofisticazione delle minacce, è poi necessario integrare tutti gli elementi di sicurezza per trovare

e rispondere alle minacce in maniera rapida e su scala. L’intelligence avanzata correlata e condivisa tra tutti gli elementi di sicurezza deve essere automatizzata per ridurre le finestre di rilevamento necessarie e fornire una soluzione rapida. L’integrazione dei singoli prodotti attraverso la rete distribuita, combinata alla segmentazione strategica, contribuirà in modo significativo a combattere la natura sempre più intelligente e automatizzata degli attacchi.

I dispositivi di sicurezza di legacy e isolati e una scarsa considerazione della sicurezza continuano a rappresentare un pericolo e aumentano il rischio nel panorama delle minacce odierne, poiché non forniscono visibilità o controllo adeguati. Invece, un “security fabric”, un tessuto di sicurezza che copra tutto l’ambiente di rete esteso e integrato tra ogni elemento, è vitale per affrontare il panorama odierno delle minacce in continua crescita e per proteggere la superficie di attacco in espansione.

Cos’è il Security Fabric?

È l’approccio di Fortinet al tema della cyber security, è l’insieme di soluzioni per rispondere alle minacce complesse. Una piattaforma organicamente costruita da zero, che offre un ampio set di funzionalità di sicurezza con integrazione e automazione eccezionali, sia per l’implementazione in modalità on-premise che nel cloud. Questo approccio consente di condividere una threat intelligence utilizzabile in modo rapido e scalabile, riduce le finestre di rilevamento necessarie e fornisce una risoluzione automatizzata necessaria per gli exploit multi-vettore di oggi. Consente quindi di sfruttare più soluzioni per reagire e rispondere all’unisono alla minaccia.