Security Discovery Days, l’evento Dell Technologies, VMware e Intel

Dell Technologies in collaborazione con Digitalic presenta un nuovo appuntamento, i "Security Discovery Days", un evento esclusivo dedicato alla sicurezza in ambienti cloud



Le statistiche mostrano che il cloud è in cima alla lista delle priorità per moltissime aziende, soprattutto ora che dagli sforzi per mantenere la business continuity stiamo passando allo slancio della ripartenza. C’è però un altro fattore cruciale che non va dimenticato, ed è quello della sicurezza.

Negli scorsi mesi l’emergenza sanitaria, oltre ad aver stravolto le dinamiche del lavoro sdoganando grazie anche al cloud lo smart working, ha mostrato anche quanto possiamo essere vulnerabili nei confronti dei cyber-attacchi, cresciuti a ritmo vertiginoso nell’era Covid. Come affrontare le nuove minacce e come impostare le corrette strategie di difesa su perimetri che si estendono ormai ben oltre i confini dei vecchi sistemi legacy?

Con Security Discovery Days, il secondo appuntamento dell’evento organizzato da Dell Technologies in collaborazione con Digitalic, gli esperti di Dell Technolohies, VMware e Intel ci porteranno nei meandri della cybersecurity spiegandoci come le aziende possano mettere al sicuro il proprio futuro nel cloud.

I temi di “Security Discovery Days”

La sicurezza è un tassello fondamentale nel puzzle della transizione digitale delle aziende che gli attacchi dei cybercriminali possono mettere a serio rischio. Di fronte a minacce sempre più sofisticate, anche le strategie e gli approcci alla sicurezza devono evolvere, facendo leva sulle nuove tecnologie.

Ecco gli argomenti che tratteremo durante l’evento:

Minacce e cyber-attacchi: i trend durante la pandemia

Il ruolo della sicurezza nella ripartenza

I fattori di rischio nel cloud: come proteggersi da un attacco

Sicurezza cloud-native: strategie e strumenti per ambienti cloud e multi cloud

Best practice ed errori da evitare

Gli ospiti di “Security Discovery Days” #SecurityDiscoveryDays:

Marcello Savino, Network Solution Engineer, Dell Technologies

Mattia Spagnoli, Senior Solution Engineer, Vmware

Marco Righini, Datacenter Solution Architect Intel

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Innovare in sicurezza si può: scopri come mettere al riparo la tua azienda dagli attacchi di cybercrime. Prenota ora il tuo posto per i Security Discovery Days. Ti aspettiamo online il 15 luglio alle 15,30.

In collaborazione con Dell Technologies, VMware e Intel

