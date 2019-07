Venticento nominata miglior partner Sophos in Italia

Venticento è stata nominata miglior partner per l’Italia di Sophos, ed è il quarto anno consecutivo che avviene, la sesta volta complessiva in 13 anni.

Venticento, società specializzata in consulenza e assistenza informatica, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento Evolve, in cui Sophos ha premiato il proprio canale e riconosciuto a Venticento il ruolo di Miglior Partner italiano per il 2018. Venticento dal 2006 è Platinum Partner di Sophos e nel corso di questi primi tredici anni il rapporto è sempre stato proficuo, tanto che per ben sei volte la società milanese è stata riconosciuta come Miglior Partner Italiano dell’anno.

Venticento miglior partner Sophos

“Siamo molto orgogliosi di essere stati nuovamente premiati”, afferma Enrico Dellù, CEO di Venticento. “Ho sempre creduto in questa partnership ed essere riconosciuti da Sophos come miglior Partner italiano è un importante attestato di fiducia e un elogio al nostro servizio all’interno del suo canale. L’obiettivo è ora migliorare e continuare a offrire la nostra expertise altamente specializzata on top ai prodotti Sophos”.

“I Partner rappresentano per Sophos un asset strategico imprescindibile e la nostra partnership con Venticento è l’esempio perfetto di una sinergia di successo. Da 14 anni lavoriamo fianco a fianco per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza delle aziende italiane unendo la nostra tecnologia in costante evoluzione all’approccio customer centric di Venticento. Questa collaborazione si basa sull’impegno condiviso nel fornire ai clienti una consulenza completa in grado di semplificare ed ottimizzare la gestione a tutto tondo della sicurezza informatica” commenta Marco D’Elia, Country Manager Sophos Italia “Questo riconoscimento va a premiare non solo la solidità della nostra partnership con Venticento, ma anche gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo anno fiscale”

