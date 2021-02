iOS 14.5 beta 2: nuove emoji e modifiche all’app musica

Tra le novità di queste beta di iOS e iPadOS 14.5 una nuova scorciatoia per catturare uno screenshot e tante nuove icone

Apple ha rilasciato iOS 14.5 beta 2 per sviluppatori, affinando ulteriormente quanto già visto in occasione della precedente release beta. L’azienda di Cupertino ha introdotto con questa release alcune novità minori ma senza dubbio degne di menzione. Tra le novità di queste beta di iOS e iPadOS 14.5 troviamo una nuova scorciatoia per catturare uno screenshot e tante nuove icone, alcune ridisegnate, tra cui le cuffie che ora rappresentano le nuove AirPods Max. Presente anche una menzione ad un “battery pack” nella sezione dedicata alla batteria che lascerebbe pensare all’imminente rilascio delle Smart Battery Case anche per gli iPhone 12.

Le novità di iOS 14.5 beta 2

Nell’ app Musica arriva una nuova gesture che consente, mediante swipe laterale, di aggiungere un brano in coda o in testa all’elenco di riproduzione. Tenendo premuto sul singolo brano, potremo ora avere accesso a più opzioni.

L'azienda ha introdotto ben 217 nuove emoji tra cui nuovi cuori, smiley, coppie e tanto altro. Tra le novità anche la nuova emoji delle AirPods Max, che sostituisce quella tradizionale delle cuffie

Scomparsa la spunta verde nella pagina dedicata agli aggiornamenti, una novità che era stata introdotta nella precedente beta 1

nella pagina dedicata agli aggiornamenti, una novità che era stata introdotta nella precedente beta 1 Comandi Rapidi aggiunge la possibilità di effettuare uno screenshot che può essere incorporato nei vostri shortcuts. Inserite anche le scorciatoie per attivare/disattivare il blocco orientamento e cambiare modalità Cellulare (ad esempio settando 4G o 5G)

Come emerge da alcune segnalazioni su Reddit, sembra che questa seconda beta corregga per alcuni utenti il problema relativo agli aloni verdi del display.

Su ‌iPad‌ (8º generazione), iPad Air (4º generazione), iPad Pro da 11 pollici (2º generazione) e ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici (4º generazione), quando la Smart Folio è chiusa il microfono incorporato si disattiva .

. Migliorata la visualizzazione delle etichette della privacy su App Store in modalità Scura.

Per l’app Dov’è, sono disponibili nuove frasi per AirTags o futuri tracker di terze parti: “Questi sono oggetti che non sono tuoi, ma sono stati visti con te per un periodo di tempo continuo.”

Riferimenti a Web App che accedono al riconoscimento vocale.

C’è un’opzione di accessibilità di Apple Watch per le notifiche delle cuffie, che consente di disattivare la funzione.

Nuova schermata su watchOS 7.4 beta 2 quando sblocchiamo l’iPhone tramite Face ID.

Le app possono chiedere di connettersi ai tuoi amici di Game Center per migliorare il multiplayer.

