iOS 14: impostare Google Chrome come browser predefinito

Il nuovo sistema operativo di Apple consentirà ai browser Web di terze parti e ai client di posta elettronica di diventare l’impostazione predefinita

Avete un iPhone ma non vi piace usare Safari o Apple Mail? Ora Apple ha apportato una modifica a iOS 14 e iPadOS 14 che consentirà di utilizzare browser e client di posta elettronica di terze parti come app predefinite. Il che significa che gli utenti che non vanno d’accordo con Safari o l’app Mail nativa di Apple possono scegliere un’alternativa e verrà aperta automaticamente ogni volta che il sistema lo richiede. Ed in futuro questo discorso potrebbe allargarsi a più categorie.

Quando si tocca un collegamento in qualsiasi applicazione, verrà utilizzato il browser Web predefinito. Prima di iOS 14, potevate avere un browser alternativo come Google Chrome, ma i collegamenti si aprivano sempre in Safari. Ecco come cambiarlo su iPhone e iPad in iOS 14.

iOS 14, come impostare Google Chrome predefinito

Scarica l’ultima versione di Google Chrome dall’App Store.

Apri l’app Impostazioni e apri la pagina delle impostazioni per Google Chrome.

Tocca “App browser predefinita”.

Tocca “Chrome”.

Con questo settaggio, qualsiasi app che apre un’attività URL indirizzerà il sistema ad aprire Google Chrome, anziché Safari. Se si dovesse cambiare idea, si può tornare in Impostazioni e cambiare l’app del browser predefinito in Safari. Se si desidera utilizzare un browser di terze parti diverso che non sia Chrome, bisognerà attendere che gli sviluppatori aggiornino la loro applicazione. Lo stesso vale per la modifica delle app di posta elettronica: finora non abbiamo visto alcuna app di posta elettronica compatibile esporre questa funzionalità.

Ovviamente, tutto questo richiede l’installazione di iOS 14 o iPadOS 14. In questo momento, siamo alla beta 8 per sviluppatori. Apple dovrebbe rilasciare iOS 14 pubblicamente per tutti gli utenti a settembre, con una data di rilascio probabilmente annunciata come parte dell’evento Apple della prossima settimana.

