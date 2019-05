macOS 10.15: anticipazioni sulle nuove App TV e Music

Alcune anticipazioni hanno rivelato l’aspetto che avranno le app Apple TV e Music sul nuovo macOS 10.15, L’annuncio ufficiale da parte dell’azienda verrà fatto durante la Apple WWDC 2019.

Apple dovrebbe annunciare il prossimo grande aggiornamento per macOS e iOS durante l’annuale evento WWDC 2019, in programma dal 3 al 7 giugno a San Jose. Online, tuttavia, stanno già circolando alcune anticipazion su ciò che potrebbe essere il prossimo OS di Apple. In particolare, a seguito di un leak, 9to5Mac ha mostrato alcuni screenshot delle nuove app Apple TV e Music progettate per macOS 10.15.

macOs 10.15: look in stile iTunes

Gli screenshot mostrano icone colorate lungo la barra del menu di sinistra, con un look in stile iTunes. Proprio come nell’app Apple Music per dispositivi mobili, sembra che si possa sfogliare i brani nella nuova app per macOS di Music in varie categorie, come per For You e Radio. Il centro dell’app dovrebbe contenere i controlli per la riproduzione.

App Music per macOS 10.15

In effetti, da mesi è stato anticipato che iTunes, ormai sovraccarico di funzioni, verrà smembrato in tante app diverse, ognuna delle quali avrà un compito preciso. A gestire le principali funzioni di iTunes, sarà proprio la nuova app Music per macOS 10.15. Questo significa che sarà possibile utilizzare questa app per effettuare la sincronizzazione degli iPhone e iPad dell’utente.

L’app TV

L’app TV, d’altro canto, propone qualche novità e funzionalità in più oltre alla barra di navigazione al centro. Il suo look ricorda quello già impiegato per la app Libri. Si possono sfogliare le schede di Guarda ora, Film, Programmi TV, Bambini e Libreria e ogni scheda offre un menu sul lato sinistro che si può utilizzare per cercare fra più generi di contenuti.

Un piacevole effetto cromatico

Da notare che, in entrambe le schermate di macOS 10.15 mostrate, tutte le icone delle varie sezioni sono basate sullo stesso colore dell’icona principale del programma, ma visualizzate con tonalità sempre più scure man mano che ci si sposta verso il basso. Si ottiene così un piacevole effetto cromatico.

Nessuna di queste indiscrezioni è ancora confermata, ma di sicuro vale la pena di ascoltare cosa verrà detto durante la prossima WWDC 2019.

