Il creatore di WordPress, Automattic, ha annunciato la nascita di Newspack una nuova piattaforma di pubblicazione per i siti di notizie, progettata per aiutare la piccola e media editoria a generare maggiori entrate.

Newspack i dettagli

L’iniziativa, che si chiama Newspack by WordPress.com, viene lanciata in collaborazione con News Revenue Hub e Spirited Media. È interessante notare che Newspack è sostenuto da 2,4 milioni di dollari in finanziamenti di alcuni grandi nomi, tra cui Google, attraverso la Google News Initiative lanciata lo scorso marzo e Google ha effettivamente contribuito con metà dei fondi. Altri contributi includono il Lenfest Institute for Journalism (400.000 dollari), ConsenSys (350.000 dollari) e la John S. e James L. Knight Foundation (250.000 dollari). Ci si aspetta che un’altra fonte ancora non menzionata aggiunga ulteriori 200.000 dollari a fine mese.

Questo finanziamento sarà utilizzato per sostenere il progetto durante il suo primo anno di attività.

Newspack uscita

WordPress non ha bisogno di grandi presentazioni, basti pensare che sta alla base di almeno il 30 percento del web, anche se questo include sia il software di blogging open source disponibile tramite WordPress.org sia la piattaforma di WordPress.com a fini di lucro.

WordPress, nelle sue varie forme, è già utilizzato da molte pubblicazioni importanti, oltre a milioni di siti gestiti da singoli ed editori locali, ma con Newspack, Automattic si rivolge ai piccoli centri di informazione in modo che possano “lottare con le complessità della selezione, sviluppo, manutenzione della tecnologia, hosting e sicurezza”, secondo un comunicato stampa a riguardo. In effetti, tutti questi ostacoli rendono più difficile creare un business solido e sostenibile.

“Le organizzazioni di stampa locali stanno lottando per trovare modelli sostenibili per il giornalismo, una crisi che ha implicazioni molto serie per la democrazia”, ha osservato il presidente di WordPress.com, Kinsey Wilson. “Ci stiamo unendo ai leader di settore per riunire tecnologia, editoria e esperienza aziendale in un’unica piattaforma che possa essere condivisa con le organizzazioni di notizie di tutto il mondo”.

La stessa piattaforma Newspack è ancora in modalità test e non è previsto il suo lancio, nemmeno come prodotto beta proof-of-concept, fino al luglio 2019, quando verrà utilizzato da una dozzina di siti web.

Iscrizioni a Newspack aperte fino al 1 febbraio

Ma da oggi fino al 1° di febbraio, le richieste vengono accettate da una vasta gamma di pubblicazioni, che abbracciano diversi audience, aree geografiche e modelli. Automattic ha detto che darà priorità ad attività che hanno precedentemente dimostrato “successo editoriale e finanziario” nei loro rispettivi mercati, ma anche nuove startup di notizie se hanno un “piano di lancio forte”.

Vale la pena notare che Automattic offre già il servizio VIP WordPress, che è un’offerta di livello enterprise ottimizzata per sicurezza e scalabilità, ma che si rivolge a siti web di maggiori dimensioni e il costo si aggira sulle decine di migliaia di dollari al mese.

I dettagli su ciò che la piattaforma Newspack esattamente offrirà sono ancora un po’ scarsi, ma Automattic afferma che combinerà “le migliori pratiche editoriali e di business” di tutto il settore editoriale.

Il periodo di sviluppo durerà fino a gennaio 2020 e, a quel punto, si prevede si aprirà a circa 60 fonti di informazione. La fase di pre-lancio sarà interamente finanziata da Automattic e dai suoi donatori, una volta scaduto tale periodo di prova, le pubblicazioni possono aspettarsi di dover pagare una cifra intorno ai 1.000 o 2.000 dollari al mese.

“La nostra speranza con Newspack è di dare [alle pubblicazioni] una piattaforma in cui possano continuare a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, mentre ci concentriamo sulla fornitura di tecnologia e supporto di livello mondiale attraverso le loro operazioni editoriali e di business”, ha aggiunto Mark Armstrong, editor di Automattic.