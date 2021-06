Google ha annunciato 6 novità che arriveranno per tutti gli utenti Android quest’estate, in attesa del rilascio definitivo di Android 12

Novità Android estate 2021 in arrivo. Un benvenuto alla stagione più calda con sei nuove funzionalità per gli oltre 3 miliardi di dispositivi con a bordo Android. E a darne l’annuncio è Fiona Lee, Program Manager di Android con un comunicato stampa all’interno del suo blog, ma non tutte arriveranno subito in Italia.

Si tratta di novità abbastanza “assortite“, che riguardano diversi aspetti e funzioni di Android: dalla rilevazione dei primi segnali di un terremoto ad Android Auto, passando per l’app Messaggi e per una funzione pensata per i disabili motori ma che tornerà utile anche a chi non ha problemi di salute. Come sempre accade con le novità di Android e dei prodotti Google, però, saranno novità che verranno distribuite gradualmente agli utenti. Vediamole nel dettaglio.

Novità Android estate 2021, avvisi per i terremoti globali

Google ha annunciato lo scorso anno l’arrivo di un nuovo sistema per la rilevazione preventiva dei terremoti, funzione che si baserà sui dati raccolti dagli smartphone di milioni di utenti in tutto il mondo. La funzione era precedentemente disponibile solo in Nuova Zelanda e in Grecia, ora il programma Android Earthquake Alerts verrà allargato a Turchia, Filippine, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Speciali e crittografia per Google Messaggi

Se ne era parlato di recente, alcuni colleghi che avevano scavato nel codice dell’app Google Messaggi avevano già intravisto questa funzionalità. Molto presto sarà possibile aggiungere ai preferiti (contrassegnandoli con una stella) i messaggi più importanti.

Mai più lunghe ricerche per ritrovare le informazioni utili o messaggi importanti persi per sempre nella marea di conversazioni che fate ogni giorno! Basterà tenere premuto il dito su un messaggio e aggiungerlo ai preferiti per poi ritrovarlo facilmente accedendo alla relativa categoria.

Nuovi suggerimenti per gli Emoji Kitchen

Tra le novità Android estate 2021 gli Emoji Kitchen di Gboard che diventano più facili da usare perché sono suggeriti contestualmente durante la digitazione di un messaggio, proprio come avviene con gli emoji e altri elementi di questo tipo. Ciò permette di scoprire la combinazione perfetta nel momento esatto in cui se ne ha bisogno.

Accesso alle applicazioni con la voce

L’assistente vocale di Google non smette mai di migliorare. Molto presto sarà possibile utilizzare la voce per eseguire determinate azioni nelle vostre app preferite senza dover muovere un dito.

“Chiedete a Google di aprire o cercare molte delle vostre app preferite usando solo la vostra voce – potete dire cose come, ‘Hey Google, paga il mio conto di Capital One’ per saltare direttamente nell’app e completare il compito o ‘Hey Google, controlla i miei chilometri su Strava’ per vedere rapidamente i vostri progressi settimanali direttamente sulla schermata di blocco“.

Miglioramenti per password e sguardo di Voice Access

Voice Access adesso supporta l’immissione avanzata delle password mediante l’inserimento di lettere, numeri e simboli utilizzando la voce e il rilevamento dello sguardo, così da funzionare solamente quando si guarda il display del dispositivo. Realizzata pensando alle persone con disabilità motorie ma molto utile anche per tutti gli altri, diventa quindi più intelligente.

“Quando riconosce un campo password, vi permetterà di inserire lettere, numeri e simboli. Per esempio, potete dire “P a s s w o r d” o nomi di simboli (come “simbolo del dollaro” per inserire un $), così è più veloce inserire la vostra password in sicurezza“.

Maggiore personalizzazione per Android Auto

Personalizzare maggiormente infine l’esperienza di Android Auto per un utilizzo più semplice, come personalizzare la schermata di avvio direttamente dal telefono e impostare manualmente la modalità oscura. È anche più facile sfogliare i contenuti con nuove schede nelle app multimediali, un’opzione “torna all’inizio” e un pulsante dalla A alla Z nella barra di scorrimento.

Aggiunta anche una nuova esperienza di app per aiutare a migliorare la guida. Le app di ricarica, parcheggio e navigazione per veicoli elettrici sono ora disponibili per l’uso in Android Auto. Inoltre, abbiamo migliorato l’esperienza di messaggistica, così puoi accedere alle tue app di messaggistica preferite dalla schermata di avvio. Puoi leggere e inviare facilmente nuovi messaggi direttamente da app come WhatsApp o Messaggi , ora disponibili a livello globale.

