Google sblocca la traduzione in tempo reale su tutte le cuffie ottimizzate per l’Assistente.La funzione non è più appannaggio esclusivo di delle cuffie Pixel Buds.

Quando i Pixel Buds sono stati lanciati un anno fa, sono stati introdotti con due nuove funzionalità: l’Assistente Google direttamente disponibile e una funzione di traduzione esclusiva che utilizza Google Translate per permettere una conversazione in tempo reale. Molti auricolari prodotti nel 2018 hanno ottenuto l’integrazione con Google Assistant e ora tutti otterranno anche la traduzione in tempo reale tramite un aggiornamento all’Assistente Google.

La traduzione in tempo reale è una funzione interessante e utile. Non è stato particolarmente chiaro quando è stato lanciato, ma la funzione è migliorata e ora supporta molto bene 40 lingue .



Ora questa funzione si estende a tutte le altre tipologie di cuffie dotate di assistente vocale Google: “Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e i telefoni Android ottimizzati per l’assistente.”

In precedenza, si leggeva “Google Translate su Google Pixel Buds è disponibile solo sui telefoni Pixel.” La funzione supporta ancora solo i dispositivi Android con Marshmallow 6.0 o versione successiva, ma è stato testato su diversi marchi e su diversi telefoni Android, ed è stato dimostrato che funziona perfettamente.

TLa funzione di traduzione è stata testata su diversi utenti bilingue: “non ho mai visto un traduttore che traducesse il coreano esattamente in inglese”, ha osservato un utente. “Ha fatto molte traduzioni perfettamente, ma si confonde dopo tre o più frasi, “non potresti sostenere una conversazione naturale, ma potresti fare domande di base”, ha affermato un altro.

Se hai delle cuffie di LG, Bose, Sony, JBL o qualsiasi altro marchio di cuffie premium con supporto per l’Assistente, basta essere bilingue e verificare personalmente la funzione.