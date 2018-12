Zyxel Communications annuncia Nebula SD-WAN, una soluzione software-defined che offre alle imprese reti WAN efficienti con prestazioni più elevate.

Questa soluzione è pensata per la gestione unificata della rete, viene offerta attraverso il nuovo Nebula Orchestrator, l’ultimo arrivato della famiglia di servizi cloud Nebula di Zyxel.

La soluzione SD-WAN di Zyxel offre miglioramenti notevoli all’esperienza utente, minimizzando le interruzioni di rete, oltre a connessioni stabili e sicure. Inoltre, consente una gestione centralizzata.

“Mentre in passato la maggior parte delle reti aziendali si riferiva soltanto alle necessità di semplici uffici, ora deve fronteggiare nuove sfide: data center, MSP e cloud”, ha affermato Inchen Lin, AVP Business Center SD-WAN di Zyxel. “Anche con approcci come le reti MPLS, queste WAN non rispondono pienamente alle esigenze delle aziende moderne.

Oggi le aziende hanno bisogno di reti WAN che abbiano la velocità e l’affidabilità di una rete locale. Nebula SD-WAN offre questo in un pacchetto flessibile e conveniente, apportando miglioramenti evidenti e immediati alle prestazioni, aumentando la produttività degli utenti in tutta la rete”.

Nebula SD-WAN, miglioramento immediato del rapporto qualità-prezzo

Nebula SD-WAN è estremamente reattiva nel fornire risposte ai problemi affrontati dalle aziende che utilizzano Internet. Aumenta le prestazioni di sicurezza e di connessione, utilizzando l’ottimizzazione WAN e la dynamic path selection per eliminare i tempi di inattività, prevenire disconnessioni di rete e consolidare le connessioni su sedi che non dispongono di accesso a Internet stabile.

Nebula Orchestrator è il software SD-WAN cloud che si interfaccia con i gateway VPN50/100/300. I firewall includono per il primo anno in bundle la SD-WAN License Pack. Questo pacchetto include Zero Touch Provisioning (ZTP) e AutoVPN in grado di eliminare la necessità di personale IT in loco.

Nebula SD-WAN, i vantaggi

Semplicità: La soluzione SD-WAN offre una gestione centralizzata e un’interfaccia intuitiva e facile.

La soluzione SD-WAN offre una gestione centralizzata e un’interfaccia intuitiva e facile. Affidabilità: La dynamic path selection rafforza la qualità del servizio, passando istantaneamente a una connessione più performante quando la velocità di trasmissione diminuisce.

La dynamic path selection rafforza la qualità del servizio, passando istantaneamente a una connessione più performante quando la velocità di trasmissione diminuisce. Sicurezza: La sicurezza della connessione è garantita da VPN, firewall, rilevamento e prevenzione di anomalie, App Patrol, Geo Enforcer e Content Filtering.

La sicurezza della connessione è garantita da VPN, firewall, rilevamento e prevenzione di anomalie, App Patrol, Geo Enforcer e Content Filtering. Analisi: L’analisi del traffico fornisce una panoramica completa del comportamento degli utenti, con applicazioni, siti Web e altro ancora per guidare la priorità e il processo decisionale relativo alla sicurezza.

Flessibilità: NebulaFlexTM consente agli utenti di passare facilmente dalla modalità standalone a Orchestrator Management.

Le aziende possono rinnovare il pacchetto SD-WAN dopo la scadenza della licenza in bundle. In alternativa, coloro che cercano una gestione bilanciata senza SD-WAN avanzata possono ripristinare la Management Pack License. Questo pacchetto utilizza Nebula Orchestrator per fornire Zero Touch Provisioning (ZTP), VPN, firewall e altro, ma esclude alcune funzionalità di SD-WAN, come App Patrol e Content Filtering.