Dotato di un display FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K, MatePad offre una migliore qualità dell’immagine su una vasta gamma di contenuti

Huawei ha annunciato il nuovo MatePad, tablet intelligente che ottimizza il lavoro e lo studio di tutti i giorni. MatePad è dotato di uno schermo con risoluzione 2K per offrire un’esperienza visiva travolgente che rende raffina i dettagli grafici e assicura una migliore qualità delle immagini. Come membro della famiglia Super Device, Huawei MatePad monta HarmonyOS 2 e si connette in maniera fluida a tutto l’ecosistema di dispositivi Huawei.

MatePad incarna il minimalismo e allo stesso tempo, combina l’ergonomia e l’estetica tecnologica, risultando in un design con un perfetto equilibrio tra aspetto esteriore ed esperienza utente. Dotato di un display Huawei FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K, Huawei MatePad offre una migliore qualità dell’immagine su una vasta gamma di contenuti.

Grazie alla sintonizzazione professionale di Harman Kardon e agli altoparlanti con elevata ampiezza i suoni bassi potenti e più profondi trasformano il tablet in un vero e proprio altoparlante per i bassi. Per quanto riguarda le periferiche, la nuova generazione di Huawei M-Pencil (2a generazione) non solo ripristina l’esperienza della scrittura a matita, ma serve anche come potente strumento per dimostrare la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC. Come tablet intelligente per l’ufficio e la scuola, MatePad consente agli utenti di sfruttare meglio le doti produttive e creative, per un’esperienza di apprendimento più elevata.

Display ad altissima risoluzione

Il dispositivo vanta un Huawei FullView Display con un rapporto schermo-corpo dell’84% che garantisce una superfice lineare senza punti di rottura sulle cornici o sulla cover posteriore, dirigendo naturalmente l’attenzione dell’utente sul contenuto dello schermo. Huawei MatePad è dotato di una cornice micro-curva che fa sembrare il dispositivo più sottile e permette al tablet di adattarsi meglio alla mano, consentendo una presa più comoda. E come anticipato è dotato di uno schermo con risoluzione 2K per offrire un’esperienza visiva travolgente che rende raffina i dettagli grafici e assicura una migliore qualità delle immagini.

Huawei MatePad, sottile ma con una batteria enorme

Nel suo design ultraleggero e sottile, Huawei MatePad rimane sempre carico. La sua enorme batteria da 7,250mAh può rimanere in standby fino a 28 giorni e fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua. Inoltre, Huawei MatePad supporta 22.5W HUAWEI SuperCharge, richiedendo solo 2.5 ore per una carica completa per garantire agli utenti di godere di una lunga durata della batteria.

La serie Huawei Mate incarna tutti i progressi delle innovazioni tecnologiche di Huawei. MatePad eredita l’estetica, l’innovazione e il DNA intelligente di Huawei Mate, aggiornando al contempo il design estetico, la tecnologia innovativa e le caratteristiche intelligenti per offrire agli utenti ispirazioni illimitate, rendendo il lavoro e lo studio facili e piacevoli con un’esperienza del tutto nuova.

Prezzo e disponibilità

Huawei Matepad è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di € 249.90 nella versione 4GB+64GB e € 299.90 nella versione 4GB+128GB. Fino al 10/05 sarà possibile ricevere in omaggio MatePad Flip Cover e con l’aggiunta di €39,90 M-Pencil o FreeBuds 4i.

Huawei MatePad, il nuovo tablet intelligente che ottimizza lo studio - Ultima modifica: da