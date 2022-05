Grande novità con il nuovo aggiornamento Apple, che da questo momento è scaricabile anche con rete dati mobile.

Se per lungo tempo vi siete chiesti come scaricare aggiornamento iOS Apple senza Wi-Fi, la vostra domanda troverà finalmente una risposta ufficiale. Ebbene sì, a partire dal nuovo aggiornamento iOS 15.5, attualmente disponibile per il download su dispositivi Apple, chi lo desidera può utilizzare la propria rete dati mobile per scaricare anche l’aggiornamento. Fino a questo momento, infatti, l’operazione era possibile esclusivamente attraverso il collegamento a una rete Wi-Fi. Un limite, questo, che sinceramente non aveva più senso visto che ormai le compagnie telefoniche mettono a disposizione dei clienti un numero di giga molto alto e in alcuni casi anche piani che prevedono giga illimitati.

In realtà, fino a non molto tempo fa, il limite di poter scaricare l’aggiornamento utilizzando solo la rete Wi-Fi era facilmente bypassabile attraverso un trucchetto a cui Apple ha poi messo fine. Bastava infatti impostare, in modo manuale, la data di iPhone, tornando indietro di 6 mesi rispetto alla data attuale. In questo modo era poi possibile scaricare l’aggiornamento attraverso la rete dati del proprio smartphone. Ribadiamo però che negli ultimi tempi tale escamotage non si poteva più mettere in pratica con successo.

Come scaricare aggiornamento iOS Apple senza Wi-Fi

Chi ha già provato a scaricare il nuovo aggiornamento iOS 15.5 avrà senz’altro notato l’avviso pop-up che appare quando sta per partire il download. Apple ci fa sapere che da questo momento è possibile utilizzare la rete dati mobile per scaricare l’aggiornamento e permette all’utente di scegliere di potersene avvalere o meno. “Se ti disconnetti dalla rete Wi-Fi, puoi continuare il download usando i dati cellulare. Saranno applicati costi aggiuntivi”, è questo l’avviso che l’utente legge prima di accettare o meno. Gli aggiornamenti iOS sono in genere sempre molto corposi (per le nuove versioni si può arrivare a diversi giga), per cui è bene ponderare la scelta in base al proprio piano dati mobile prima di scegliere.

Le novità in iOS 15.5

Adesso che sappiamo come scaricare aggiornamento iOS Apple senza Wi-Fi, diamo un occhio anche alle novità introdotte da iOS 15.5. L’aggiornamento è in realtà assai scarno ma è sempre bene sapere cosa è stato modificato o aggiunto. Nel dettaglio:

è stata aggiornata l’app Wallet che ora include una funzione che permette di inviare e ricevere richieste di pagamenti ad utenti Apple Cash (attualmente non disponibile in Italia);

è stata aggiornata l'app Podcast che ha ora una nuova funzione che consente di limitare il numero di episodi che possono essere salvati nella memoria interna del proprio iPhone. Quando si supera il limite, vengono eliminati automaticamente gli episodi più vecchi;

è stato risolto un problema con le automazioni per la domotica, in particolare quando una persona arriva o lascia un luogo.

immagine: Pexel

