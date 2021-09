Confermati tutti i rumors con la presentazione ufficiale del nuovo smartphone di Apple, con rinnovate fotocamere e batteria più performante grazie al processore A15 Bionic

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono stati svelati. E hanno rispettato numerosi dei rumors trapelati fino a prima della presentazione ufficiale di oggi. Innanzitutto non ci sarà più il taglio da 64 GB. Si partirà da 128 GB fino ad arrivare ad un 1TB per i modelli Pro proprio come era stato preannunciato. Migliora la batteria. Secondo Apple, i modelli della serie iPhone 13 garantiscono un’autonomia superiore. Questo grazie ad alcune ottimizzazioni del processore A15 Bionic (compatibile con il 5)però e del nuovo software iOS 15. Non sono state rese note le dimensioni della batteria. Ma vediamo alcuni dettagli importanti del nuovo iPhone 13.

iPhone 13, display e design

iPhone 13 presenta un design con bordi piatti e lo stesso schermo Ceramic Shield della serie iPhone 12, con certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Ci sono cinque nuovi colori per i modelli standard e mini: Rosa, Blu, Mezzanotte, Galassia e Rosso. Il design è molto simile alla serie iPhone 12, a differenza del notch, che è del 20% più piccolo.

Il display di iPhone 13 e iPhone 13 mini è rispettivamente da 6.1″ e 5.4″. In entrambi i casi è un display Super Retina XDR con tecnologia OLED proprietaria Apple. La frequenza di aggiornamento è di 60Hz, quindi da questo punto di vista non c’è nessuna novità iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono disponibili in Grafite, Oro, Argento e una nuova tonalità di blu chiamata Azzurro Sierra.

Anche il design di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max è simile alla serie dello scorso anno, se non consideriamo qualche novità per quanto riguarda i bordi in acciaio inossidabile. La linea Pro è dotata di display Super Retina XDR con 1000 nit di luminosità massima all’esterno e 120Hz di frequenza di aggiornamento. Questa è la prima volta che vediamo uno schermo a 120Hz su un iPhone. Questo significa che l’esperienza d’uso sarà molto più fluida.

La tecnologia proprietaria Apple adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto sul display dell’ iPhone. La tecnologia è molto simile a quella già vista sugli iPad e altri smartphone Android. La tecnologia MagSafe fa il suo ritorno con iPhone 13, quindi nel caso asi abbia già acquistato qualche accessorio compatibile potrete riutilizzarlo con i nuovi iPhone. Apple durante l’evento ha presentato anche dei nuovi accessori esclusivi.

La fotocamera e la batteria

I sensori della fotocamera posteriore di iPhone 13 sono posizionati in diagonale. iPhone 13 e iPhone 13 mini hanno una fotocamera principale da 12MP f/1.6 e un grandangolo da 12MP f/2.4 che dovrebbero garantire prestazioni superiori rispetto a iPhone 12.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono dotati di tre fotocamere da 12MP. C’è un sensore principale con apertura f/1.5, un sensore ultra-grandangolare con apertura f/1.8 e un teleobiettivo con apertura f/2.8. Il nuovo teleobiettivo ha una lunghezza focale di 77 mm e uno zoom ottico 3x. L’estensione totale dello zoom ottico è di 6x. Più avanti quest’anno per la linea Pro arriverà la funzione ProRes. Si tratta di una funzione per girare e modificare video da veri professionisti.

Tutte e tre le fotocamere supportano la modalità notturna, e la tecnologia Smart HDR di nuova generazione ora permette di personalizzarne gli effetti con quelli che Apple chiama Stili Fotografici. Lato video, arriva la “cinematic mode”, con cambiamento del punto di fuoco dopo lo scatto grazie a tecnologie di machine learning, e l’app fotocamera offre la modalità ProRes 4K30. Come per la precedente generazione, la tecnologia Sensor-Shift fornisce una stabilizzazione ottica sul sensore, garantendo così una stabilità superiore rispetto alla tradizionale stabilizzazione sul sensore.

Parlando di batteria iPhone 13 mini raggiunge un’autonomia di 90 minuti più lunga rispetto a iPhone 12 mini, mentre iPhone 13 dura 2,5 ore in più rispetto a iPhone 12.

Anche iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Ma guadagnano 2,5 ore di autonomia. iPhone 13 Pro Max può vantare la durata della batteria più lunga di qualsiasi iPhone mai creato, parola di Apple. Come per la serie iPhone 12, non c’è il caricabatterie incluso nella confezione.

Quanto costa iPhone 13

Iniziamo a dire che per iPhone 13 e iPhone 13 mini si può scegliere tra 128GB, 256GB e 512GB di memoria. L’opzione da 64GB come anticipato non è più disponibile. iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono disponibili anche nella versione da 1TB, oltre ai tagli di memoria elencati sopra.

I preordini aprono venerdì 17 settembre, e dal venerdì successivo (24 settembre) i nuovi iPhone si potranno ufficialmente acquistare. Chi prenota in anticipo, invece, riceverà il nuovo iPhone a casa il 24 settembre. iPhone 13 mini ha un prezzo di partenza di 839 € per la versione da 128GB, lo stesso che aveva iPhone 13 mini per la versione da soli 64GB. L’iPhone 13 parte da 939 € per la versione da 128GB, mentre iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno un prezzo di partenza rispettivamente di 1.189 € e 1.289 € sempre per la versione da 128GB.

In sintesi i prezzi dei modelli Pro:

prezzi iPhone 13 Pro 128 GB: 1.189€ 256 GB: 1.309€ 512 GB: 1.539€ 1 TB: 1.769€

prezzi iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.289€ 256 GB: 1.409€ 512 GB: 1.639€ 1 TB: 1.869€



Tutti i precedenti rumors

Per riassumere le indiscrezioni su iPhone 13 dicevano che:

avrà memoria interna fino a 1 TB

il display della versione base sarà da 6,2″

avrà frequenza di aggiornamento a 120 Hz

gli angoli saranno squadrati

i sensori della fotocamera posteriore saranno allo stesso modo di iPhone 12

avrà fotocamera periscopica con zoom ottico

la batteria sarà di dimensioni ridotte

notch ridotto e nuovo design

iPhone 13: ufficiale il nuovo smartphone di Apple insieme ad iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max - Ultima modifica: da