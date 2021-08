Samsung Galaxy Z Flip 3, caratteristiche, prezzo e design

Samsung Galaxy Z Flip 3 tutte le caratteristiche tecniche, il prezzo, il design innovativo e le nuove fotocamere

Samsung ha lanciato il suo Galaxy Z Flip 3, la terza generazione dello smartphone con lo schermo pieghevole, una scommessa che si discosta molto per design dai modelli più venduti. Il Samsung Galaxy Z Flip 3 punta sull’originalità e sulle scelte tecnologiche d’avanguardia e con il nuovo modello anche sul prezzo.

Samsung Galaxy Z Flip 3 design

Samsung Galaxy Z Flip 3, è iun device pensato per gli amanti dello stile e della praticità, grazie al suo design elegante, compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche più potenti (10 MP per la frontale 12 Mp per le due posteriori) e un display esterno più ampio, pensato per rendere più comodo l’utilizzo in movimento.

Il nuovo smartphone pieghevole ha il sistema Hideaway Hinge che consente al dispositivo di restare fermo in posizione indipendentemente dall’angolo di apertura: insomma ognuno può decidere di quanti gradi aprirlo e lo Z Flip rimane in posizione, non scatta e si chiude o si apre tutto. Inoltre ha setole più corte, che aiutano a respingere la polvere e altre particelle, garantendo la resistenza del dispositivo e un’esperienza utente più fluida. Il Samsung Galaxy Z Fold3 ha superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure.

Sono tanti i coloro disponibili Cream, Green, Lavender e Phantom Black e Samsung.com mette a disposizione tonalità esclusive per lo shop online come Gray, Pink e White, ben sette colori differenti.

Samsung Galaxy Z Flip 3, caratteristiche tecniche

Il nuovo Galaxy Z Flip 3 vanta caratteristiche tecniche di rilievo ecco i dettagli

• Schermo: 6,7” FHD+ (1.080 x 2.640 pixel, 22:9, 425ppi) Dynamic AMOLED 2X, refresh rate adattivo da 120Hz

• Display esterno: 1,9” (260 x 512 pixel, 302ppi), Super AMOLED

• CPU: Snapdragon 888

• RAM: 8 GB

• Memoria interna: 128 / 256 GB UFS 3.1

• Peso: 183 grammi • Dimensioni: piegato: 72,2 x 86,4 x 15,9-17,1mm (cerniera) | aperto: 72,2 x 166 x 6,9mm

• Fotocamera posteriore: Grandangolo: 12 megapixel, f/2.2, dimensione pixel 1,12 μm, FOV 123˚

• Fotocamera frontale: 10 megapixel, f/2.4, dimensioni pixel 1,22 μm, FOV 80˚

• Connettività: nano SIM + eSIM (2 numeri funzionanti contemporaneamente), 5G

• Batteria: 3.300 mAh con ricarica rapida a 15 Watt, wireless a 10W, inversa a 4,5W

• Certificazione resistenza: IPX8

• OS: Android 11

Samsung Galaxy Z Flip 3 resistenza

Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli il Galaxy Z Flip3 vanta la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8 ed è realizzatiocon il nuovo Armor Aluminum, l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy, insieme al Corning® Gorilla® Glass Victus™, che garantiscono la massima protezione da graffi e cadute accidentali. Infine, ha anche una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo del Galaxy Z Flip3 e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

Samsung Galaxy Z Flip 3 prezzo

Il Samsung Galaxy Z Flip3 ha un prezzo che parte da 1.099€.

• Prezzo Samsung Z Flip 3 1286GB: 1.099€

• Prezzo Samsung Z Flip 3 256GB: 1.149€

Il Galaxy Z Flip3 è preordinabile in Italia a partire dall’11 agosto, e sarà disponibili dal 27 agosto. Per i consumatori che preordineranno Galaxy Z Flip3 sarà disponibile un anno di protezione Samsung Care+ , il servizio di supporto premium di Samsung. per i clienti che preordineranno il Galaxy Z Flip3, Samsung mette a disposizione la super valutazione dell’usato con un contributo fino a 450€ .

Dati Social

Il Galaxy Z Flip 3 ha avuto un lancio social imponente con la partecipazione de BTS, uno dei gruppi più amati al mondo dai giovani espressione del K-Pop. Sono stati quasi 700mila i post con l’hashtag ufficiale #GalaxyZFlip3. Abbiamo analizzato i numeri con la piattaforma #TalkWalker.

Sono molto interessanti i dati demografici, lo Smartphone Z Flip 3 interessa più alle donne (56%) e ai molto giovani: hanno tra i 18 e i 24 anni il 66% di coloro che ne hanno parlato sui social.

A livello di Nazioni dominano gli USA ampiamente la nazione in cui si è più conversato online sul prodotto 67,9% segue l’Indonesia (3,8%) e la Spagna con il 2,7.

Migliori influencer

Qui trovate la classifica dei migliori influencer per i post con hashtag #GalaxyZFlip3, la lista è ordinata per engagement ovvero quelli che hanno avuto il maggior numero di commenti, repost e like sui loro post social. Cliccando l’immagine potete scaricare la classifica dei Top 100 in PDF. Spiccano ovviamente gli account ufficiali Samsung delle varie nazioni, ma non mancano le sorprese.

