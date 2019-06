Amazon Prime Day 2019: tutto quello che c’è da sapere

In arrivo l’evento più atteso dai clienti premium del famoso e-commerce: Amazon Prime Day si svolgerà il 15 e il 16 luglio.

In arrivo l’atteso evento dedicato alle più grandi offerte sulla famosa piattaforma di e-commerce: ufficiale la data dell’Amazon Prime Day 2019.

Ci sono tanti motivi per cui le persone scelgono di effettuare acquisti online e, subito dietro alla comodità di ricevere la merce acquistata dove si preferisce senza doversi recare in negozio, vi è di certo la possibilità di approfittare di sconti interessanti.

Questo tipo di clienti sono i destinatari di alcuni degli appuntamenti imperdibili dell’anno: se la maggior parte delle persone negli ultimi ha iniziato ad apprezzare le potenzialità del Black Friday, anche in Italia, esiste un altro irrinunciabile avvenimento estivo da non sottovalutare.

Tutto dedicato ai clienti del rinomato sito per gli acquisti online, l’Amazon Prime Day è un evento allestito specialmente per quanti fanno parte del club elitario Amazon Prime.

Anche quest’anno Amazon rispetta la tradizione e propone il suo evento di grandi offerte, che si estende per un totale di 48 ore complessive di saldi e occasioni.

L’atteso Amazon Prime Day

L’Amazon Prime Day è un appuntamento molto atteso dagli affezionati all’ecosistema del servizio fondato da Jeff Bezos, che rappresenta la controparte digitale dei saldi estivi.

Il Prime Day è l’occasione ideale per aggiudicarsi l’oggetto dei desideri al prezzo più basso, con la solita garanzia e affidabilità di Amazon, sebbene riservato solo a coloro che sono titolari di un abbonamento Prime.

Essere utenti Prime, infatti, oltre a dare l’accesso ad una serie di vantaggi e di contenuti inclusi nell’abbonamento, offre anche la possibilità di accedere sia in anteprima a offerte e sconti speciali, ma anche ad occasioni esclusive.

Il Prime Day è un vero e proprio giorno di festa per Amazon, che dedica ai suoi clienti più devoti una maratona di sconti, per ringraziarli e tenerli al centro del suo universo attraverso la proposta di offerte allettanti.

Quando ci sarà l’Amazon Prime Day 2019

Per molto tempo i fan della piattaforma si sono interrogati sulla data dell’Amazon Prime Day 2019,che finalmente è stata svelata in via ufficiale proprio da Amazon. Quest’anno i giorni da segnare sul calendario sono due: gli sconti prenderanno il via dalle ore 00:00 del 15 luglio per finire alle 23:59 del 16 luglio.

48 intense ore di prezzi ribassati ed offerte imperdibili, distinte in:

Offerte in vetrina Offerte del giorno Offerte lampo.

Inoltre, Amazon ha lasciato trapelare una nuova tipologia di sconti di quest’anno chiamate offerte WOW, che a quanto pare consisteranno in importanti riduzioni del prezzo di prodotti di grandi marchi.

Cosa si può acquistare in sconto

Le categorie che potranno beneficiare di questi speciali saldi sono tutte quelle disponibili su Amazon.

Dalla casa ai gioielli, dai libri all’abbigliamento ai giocattoli, ma le offerte più sostanziose saranno di certo quelle relative ai prodotti di elettronica presenti sul sito e ai dispositivi targati Amazon, compresi i device intelligenti della casa di Bezos come smart speaker, Kindle e così via.

I saldi non saranno proposti soltanto su prodotti venduti da Amazon: parteciperanno alla festa di offerte anche i venditori di terze parti.

Come approfittare delle offerte

È possibile tenere d’occhio tutte le offerte più interessanti sia visitando il sito nel corso delle due giornate di sconti che dall’app dedicata.

Scaricando sullo smartphone l’applicazione di Amazon, infatti, è possibile ricevere notifiche che informano sulla presenza di nuove imperdibili offerte.

Anche se non si è ancora clienti Prime, esiste un modo per sfruttare i saldi del Prime Day. È infatti sufficiente recarsi sulla pagina dedicata e attivare la prova gratuita di Prime sul proprio account Amazon. In questo caso, Amazon consente non solo di approfittare delle ottime offerte del Prime Day, ma addirittura di non sostenere il costo dell’abbonamento, qualora l’utente decidesse di non proseguire oltre i 30 giorni di prova gratuita.

In aggiunta all’eccezionale evento, va tenuto conto che di consueto il Prime Day è preceduto da un’intera settimana di sconti degni di nota.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Tanti sono i benefici relativi alla sottoscrizione di un abbonamento Prime, che non si fermano di certo alle esclusive offerte dell’Amazon Prime Day.

Innanzitutto, gli utenti che scelgono l’abbonamento premium possono contare su spedizioni veloci in giornata, nelle aree di Milano, Roma e zone limitrofe, oppure in 1 o al massimo 2-3 giorni dall’ordine. Le spedizioni sono sempre gratuite, se la merce è spedita da Amazon, anche per importi inferiori ai 29 euro.

Inoltre, inclusi nel l’abbonamento Prime vi sono svariati servizi, come:

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Twitch Prime

Prime Photos

I primi tre si occupano dell’offerta di contenuti di intrattenimento: come intuibile dal nome, Video consente la visione di film e serie TV, Music è la piattaforma per la musica in streaming del gigante di Seattle, e Reading offre la possibilità di accedere ad un catalogo di centinaia di ebook.

Infine, Twitch Prime è il servizio perfetto per gli amanti dei videogame, mentre Prime Photos è uno spazio illimitato a disposizione dell’utente per l’archiviazione in cloud delle proprie foto.

Il tutto ad un costo di 36€ annuali, oppure di 3.99€ mensili.

