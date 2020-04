Attività produttive aperte: nuovi codici Ateco, l’elenco completo

I nuovi codici ATECO delle attività produttive non sospese, che possono rimanere aperte, in base al Decreto del Presidente del consiglio del 22 marzo modificato il 25 marzo

I nuovi codici Ateco delleLe attività produttive aperte, quelle che rimangono attive, che sono quelle legate alla sanità, agli alimentari, all’energia, all’informazione, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il decreto del 22 marzo il Presidente del Consiglio ha stabilito che sono sospese tutte le attività produttive e commerciali, escluse quelle espressamente indicate nell’allegato 1 del Decreto e che trovate qui sotto, l’allegato è stato poi modificato il 25 Marzo e ora include i nuovi codici Ateco delle attività consentite

Tutte le altre imprese possono completare le lavorazioni e spedire la merce in giacenza entro il 25 marzo. Rimangano aperte le attività produttive con impianti a ciclo continuo.

E’ sempre consentita poi l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali­mentari. Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’ emergenza. Attenzione poi alle ordinanze regionali che hanno previsto ulteriori restrizioni.

Nuovi Codici Ateco Attività produttive non sospese

Nuovi Codici ATECO

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei

seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01)

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

82.20 Attività dei call center2

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese3

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita

(outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei

limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le attività produttive che possono rimanere aperte

Il decreto del Presidente del consiglio prevede inoltre che altre attività produttive possano rimanere aperte se funzionali a quelle inserite nell’allegato 1, quindi quelle attività che svolgono servizi o forniscono prodotti ad aziende giudicate essenziali. Per rimanere aperte però queste imprese devono comunicare al Prefetto della Provincia in modo dettagliato quali sono le aziende o le amministrazioni beneficiarie, il prefetto può sospendere l’attività se giudica che non sussistano le condizioni di funzionalità a favore di aziende la cui attività è giudicata essenziale dal Decreto.

In attesa della risposta del prefetto le attività che hanno fatto richiesta possono nel frattempo rimanere aperte sulla base della comunicazione fatta.

Cosa devono fare le attività produttive aperte

Tutte le imprese che rimangono aperte in base al decreto possono farlo se rispettano contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. quindi ad esempio qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Bisogna pulire i locali e sanificarli periodicamente, occore limitare l’ingresso di personale esterno, i dipendenti possono essere sottoposti al controllo della temperatura. Le imprese, in particolare, informano i propri dipendenti circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, a partire dall’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5°.

Cosa succede alle attività sospese

Tutte le attività produttive sospese dal decreto possono comunque continuare ad operare se lo fanno in modalità smart working, ovvero con i lavoratori presso il proprio domicilio.

Il testo completo del decreto sulla sospensione delle attività produttive

Per scaricare il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 Marzo sulla sospensione delle attività produttive potete cliccare sull’immagine. oppure qui

