3 buone abitudini per avere successo nella vita

Comincia ad adottare queste tre buone abitudini per avere successo nella vita, diventa responsabile della tua vita!

Quali sono le tue abitudini per avere successo? Sulla piattaforma Quora sono stati pubblicati alcuni consigli interessanti su questo argomento.

Dean Graziosi, autore di best-seller, investitore e imprenditore del New York Times, ha scritto:

“Tutti vogliono il “successo immediato” e anche le persone più realistiche che conosci sognano di diventare grandiosi in un istante, di diventare famosi o ricchi o improvvisamente riuscire con una sola mossa di brillantezza.”

Sfortunatamente, però, il successo immediato semplicemente non esiste e struggersi per esso è una perdita di tempo. In effetti, se riuscire a sfondare in un giorno è la tua unica fonte di ispirazione, l’unica cosa che ti fa alzare al mattino o che indirizza il tuo processo decisionale, allora potresti non avere mai successo.

Ricchezza, notorietà, rispetto, addominali scolpiti, sono tutti il ​​prodotto di una cosa: duro lavoro sostenuto nel tempo.

Ecco perché, invece di passare ogni giorno sperando che capiti un miracolo, ciò su cui dovresti concentrarti è lo sviluppo di buone abitudini, abitudini che puoi perfezionare e replicare e utilizzare ogni giorno per diventare alla fine la versione di te stesso che desideri essere.

Ecco tre delle abitudini più importanti per iniziare ad avere successo.

Abitudini per avere successo – 1. Guarda alle cose buone

Le persone inconcludenti si concentrano sempre su ciò che è sbagliato nel mondo, pensano alle persone che li trattengono, ai cattivi consigli che hanno ricevuto, alla varietà dei motivi per cui non dovrebbero lavorare di più per perseguire i propri obiettivi.

Le persone di successo (così come le aziende di successo), invece, fanno il contrario: cercano, si concentrano e apprezzano il bene del mondo, i suoi lati positivi, le cose di cui dovrebbero essere grati.

Diversi studi dimostrano che le persone che praticano la gratitudine sono più felici, più produttive e più sane. Cosa c’è di più? Vengono promosse più spesso e sono generalmente più ambiziose. In poche parole, tutti amano passare il tempo con persone felici, riconoscenti e positive.

È più difficile concentrarsi sul bene, sì è vero, in qualche modo sembra che siamo costruiti per essere pessimisti e negativi, ma diventa più facile man mano che lo si pratica. Il successo inizia, dopo tutto, nella mente, ed è un prodotto, almeno in parte, della prospettiva con cui valuti il ​​mondo e le opportunità che ti offre.

Abitudini per avere successo – 2. Non incolpare gli altri

Un’altra cosa che tutte le persone di successo non fanno: non incolpano gli altri per i loro difetti.

Si assumono la responsabilità per i loro fallimenti e le loro vittorie, il che significa che si assumono la responsabilità delle proprie vite e si ritengono responsabili di essere il tipo di persona che vogliono essere.

Troppo spesso, facciamo l’opposto. Perché? Perché è più facile e giustifica la nostra incertezza continua.

Farlo, però, vuol dire limitarsi. Sulla strada del successo, cadrai inevitabilmente e sbaglierai; se incolpi gli altri di tali errori, non crescerai mai ne imparerai, il che significa che non raggiungerai mai il tuo potenziale o la destinazione desiderata.

Abitudini per avere successo – 3. Cogli gli indizi

Infine, tutte le persone di successo prestano attenzione a ciò che nella loro vita e nella loro routine sembra funzionare, a quali azioni sembrano generare risultati positivi e quali no; cercano indizi per prendere le proprie decisioni future.

Se in palestra scoprono che correre un miglio ogni giorno li aiuta a perdere peso, continuano a farlo, se al lavoro scoprono che arrivare un’ora prima li aiuta a rimanere produttivi per tutto il giorno, continuano a farlo. Se nelle loro relazioni scoprono che salutare il loro partner con un bacio quando tornano a casa rende felice il compagno, continuano a farlo.

Se, invece, scoprono che qualcosa che stanno facendo non funziona, o sta producendo risultati negativi, smettono di farlo.

Si tratta sostanzialmente di rimanere consapevoli di se stessi e di operare strategicamente. Il successo, alla fine, è tutto incentrato sull’identificazione di ciò che funziona e sulla progettazione delle abitudini rimanere decisi e produttivi.

Le persone che non hanno successo spesso si trattengono e lo fanno rifiutando di assumersi la responsabilità delle proprie vite, incolpando gli altri per le loro mancanze percepite e concentrarsi sulla negatività.

Quello che dovresti fare, quindi, nella tua ricerca della felicità e del successo, è costruire abitudini che ti aiutino a fare il contrario. Chiaro e semplice.

