Black Friday 2019 in Italia: la data, come funziona e le offerte

Una panoramica generale sul giorno dello shopping con super sconti e tantissime imperdibili offerte sia online che nei negozi

Il Black Friday 2019 in Italia è uno degli eventi più attesi. Quest’anno la data sarà quella di venerdì 29 novembre, giorno in cui tantissime offerte e promozioni nella maggior parte dei siti web di e-commerce online ma anche in negozi fisici invaderanno il mercato della tecnologia a consumo e non solo. Questo è il momento ideale per effettuare un’anticipazione dello shopping natalizio o accaparrarsi il tanto atteso computer, la smart TV desiderata, smartphone o tablet. Il Black Friday è a tutti gli effetti il giorno ideale per iniziare a fare acquisti in vista del Natale e per questo motivo molti negozi offrono una vasta gamma di sconti e offerte speciali.

Che cos’è il Black Friday

Il Black Friday, in italiano venerdì nero, è uno dei giorni più attesi dell’anno per tutti coloro che sono alla ricerca di grandi sconti. Negli Stati Uniti, in particolare, il Black Friday viene celebrato da tantissimi negozi retail e online con super offerte alle quale spesso è difficile rinunciare. Ma quando è il Black Friday? Il venerdì nero cade sempre l’ultimo venerdì del mese di novembre, non appena dopo il Giorno del Ringraziamento. Quest’anno, quindi, il Black Friday verrà celebrato il 29 novembre. Segnate questa data dentro la vostra agenda perché sarà il momento ideale per fare acquisti di ogni tipo.

La storia del Black Friday

Il Black Friday è una festa che è nata durante gli anni ’60. Seppur non si sappia veramente quale sia il motivo per cui si sia originata, ogni anno viene celebrata da milioni di persone in coda nei negozi alla ricerca delle migliori offerte. Pare che il termine sia stato “coniato” e abbia avuto origine a Philadelphia, dove fu usato per descrivere il traffico pesante e dirompente di pedoni e veicoli che si sarebbe verificato il giorno dopo il Ringraziamento. Questo utilizzo risale almeno al 1961. Più di venti anni dopo, quando la frase divenne più diffusa, una spiegazione popolare divenne che questo giorno rappresentava il punto dell’anno in cui i rivenditori iniziavano a generare profitti, passando così dall’essere “in rosso” all’essere “nel nero”.

Black Friday 2019 in Italia

In Italia, il venerdì nero si è diffuso negli ultimi anni (dal 2013 in particolare) e già oggi è possibile trovare online e nei negozi fisici tantissime offerte. In particolare, sul web è possibile trovare tanti e-shop che offrono sconti estremi.

Non solo online, il venerdì nero si celebra anche all’interno dei negozi retail. Molto spesso, le grandi catene che distribuiscono prodotti di tecnologia permettono di ottenere ottimi sconti online, tuttavia a volte è possibile recarsi all’interno dello store fisico per effettuare un’acquisto.

Il nostro suggerimento è quello di puntarsi la sveglia la mattina presto del 29 novembre per potersi recare nel negozio retail desiderato, altrimenti a partire dalla mezzanotte potrete effettuare tantissimi acquisti nei negozi online con offerte irripetibili.

Black Friday offerte Amazon

Una delle prime iniziative di Amazon è quella che vedrà per il secondo anno consecutivo l’apertura al pubblico di Amazon Xmas San babila, lo spazio essenziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Lo spazio sarà aperto dal 27 novembre al 1 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in Corso venezia 2, nel cuore della città di Milano. Vi consigliamo nel caso volete fare acquisti su Amazon nel periodo del Black Friday di abbonarvi al servizio Amazon Prime. Il servizio permette di avere dei vantaggi sui prodotti acquistati e sulle spedizioni in tempi rapidi, ed anche l’accesso a film e serie tv di Amazon Prime Video, oltre che ascoltare la musica su Amazon Music.

Amazon.it ha annunciato anche l’apertura dell’evento Speciale Tesori Nascosti che offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller e start-up innovative. Il negozio dello Speciale Tesori Nascosti sarà aperto fino a martedì 12 novembre. Durante lo speciale i clienti avranno l’opportunità di scoprire migliaia di grandi offerte dai migliori venditori e piccole medie imprese che includono prodotti per il rinnovo della propria casa, accessori da cucina, e prodotti per il fitness, prodotti di moda, ed elettronica.

Black Friday offerte Euronics

Sul sito di Euronics troverete sconti per il Black Friday su televisori, elettrodomestici e giocattoli. Potrete così ottimizzare i tempi di scelta e di acquisto quando scatterà il venerdì nero. Potrete comunque recarvi direttamente nei negozi Euronics per toccare con mano i prodotti che desiderate acquistare con le offerte del Black Friday per poi effettuare l’acquisto online, o tornare presso il punto vendita ed accaparrarvi l’oggetto ben scontato. Fate attenzione ad Euronics perché sono già attive numerose offerte volantino che trovate qui.

Black Friday offerte Trony

Trony ha annuncia il lancio del nuovo volantino valido solo online, battezzato “Sconti da Re”, che sarà attivo fino al 15 Novembre e propone il tasso zero in venti rate sui prodotti contrassegnati. Alcuni esempi.

Il Samsung Galaxy Tab A da 10,1 pollici può essere acquistato a 179 Euro, il 6% in meno rispetto ai 190 Euro di listino, mentre il modello da 10,5 pollici WiFi Only può essere portato a casa a 269 Euro, il 12% in meno se confrontato al prezzo di listino di 300 Euro.

L’iPad Pro da 11 pollici WiFi + Only con 1 terabyte di memoria interna, a 1.799 Euro, per uno sconto di 100 Euro.

Un televisore Philips 58PUS7304/12 da 58 pollici lo trovate a 599 Euro, mentre l’LG OLED55B8 passa a 1.050 Euro, e il Sony KD55XG7096BAEP da 55 pollici a 590 Euro. Il volantino completo è accessibile tramite questo indirizzo.

Black Friday offerte Unieuro

Unieuro lancia oggi il volantino del Black Friday 2019, che sarà attivo fino al 21 Novembre sia online che nei negozi. In sconto troviamo tanti dispositivi d’elettronica ed informatica ma a brillare è lo sconto su iPhone 11 nella versione con 128GB di memoria che può essere acquistato al prezzo di 759 Euro, il 15% in meno rispetto a quello di listino. Unieuro però sottolinea che saranno disponibili solo 3.000 pezzi in tutta Italia.

Sempre per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi Note 8 Pro viene proposto 249 Euro, per un risparmio del 16%, mentre il Galaxy S10 a 449 Euro con un risparmio del 42%.

In offerta anche il MacBook Pro con processore Intel Core i5 di ottava generazione, a 1.249 Euro, ben 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

