Apple WWDC 2019 date svelate: è dal 3-7 giugno a San Jose

Sono state svelate le date della Apple WWDC 2019: sarà dal 3 al 7 giugno a San Jose. L’annuncio ufficiale non c’è ancora: la città di San Jose lo ha rivelato involontariamente

Apple WWDC 2019 date svelate: sarà dal 3 al 7 giugno a San Jose. Apple non ha ancora annunciato ufficialmente le date della sua Worldwide Developers Conference nel 2019, ma ci sono prove che confermano che l’evento si svolgerà dal 3 al 7 giugno al McEnery Convention Center di San Jose, in California.

Apple WWDC 2019 date: dal 3-7 giugno

La Apple WWDC (World Wide Developer Conference) ha avuto luogo dal 4 all’8 giugno nel 2018 e dal 5 al 9 giugno 2017 al McEnery, quindi sarebbe normale se il WWDC 2019 fosse programmata per la stessa settimana di giugno. La conferenza di una settimana è stata ospitata nella prima metà di giugno di ogni anno dal 2007 e presso McEnery dal 2017.

Mentre era già probabile che le date della WWDC 2019 sarebbero cadute fra il 3 e il 7 giugno, voci hanno accennato alla possibilità di un grande evento annuale di qualche tipo che si sarebbe svolto durante tale settimana presso il McEnery di San Jose. Nel frattempo, la seconda e la quarta settimana di giugno sono state escluse a causa della già annunciata conferenza O’Reilly Velocity del 10-13 giugno e del Sensors Expo del 25-27 giugno a McEnery.

A quanto pare, San Jose richiede l’autorizzazione per grandi eventi pubblici come la WWDC 2019 di Apple, che si è svolta presso il Discovery Meadow Park vicino al McEnery nel 2018.

Apple WWDC 2019 date: come sono state svelate

In base a questo assunto, è emerso un calendario degli eventi del 2019 dell’Ufficio degli Affari Culturali della città di San Jose che elencava anche la WWDC di quest’anno al Discovery Meadow la sera di giovedì 6 giugno. L’evento era stato chiamato “Team San Jose 2019 WWDC” e risultava organizzato da “Apple”.

Alcune voci erano precedentemente trapelate in merito al fatto che il WWDC 2018 si sarebbe tenuta dal 4 all’8 giugno. Apple aveva, poi, annunciato ufficialmente le date il 13 marzo dell’anno scorso, quindi, per il 2019, ci vorrà, probabilmente, ancora circa un mese per l’annuncio ufficiale delle date della WWDC 2019.

Apple WWDC 2019: biglietti

I biglietti della WWDC hanno un costo di circa €1500 e negli ultimi anni e sono stati distribuiti in modo casuale tramite un meccanismo a lotteria. Per partecipare alla lotteria dello scorso anno, gli sviluppatori dovevano essere membri del Programma per gli sviluppatori Apple prima dell’annuncio ufficiale della data del WWDC di Apple il 13 marzo, quindi bisogna iscriversi ora se si desidera provare a partecipare.

La nota sul calendario evento di San Jose sul calendario indica una partecipazione stimata di 7.000 persone alla WWDC 2019 nelle date del 3-7 giugno, in linea con lo scorso anno. Questo numero includerà probabilmente circa 5.000 sviluppatori, insieme a circa 350 scholar della WWDC, centinaia di dipendenti Apple e i media. Apple dovrebbe annunciare iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13 durante l’evento.

Nel frattempo, però, tutte le menzioni della WWDC 2019 e di Apple sono state rimosse dal calendario degli eventi 2019, ma l’evento del 6 giugno a Discovery Meadow rimane elencato come organizzato dal “Team San Jose”. Apple probabilmente sta semplicemente coprendo le sue tracce come ha fatto diverse volte in passato quando le informazioni sono trapelate in maniera simile. Non è da escludere, però, che le date possano ancora cambiare.