Black Friday o Cyber Monday: quale il momento migliore per gli acquisti

Cosa c’è da sapere per fare gli acquisti migliori durante il weekend delle offerte

Meglio fare acquisti durante il Black Friday o Cyber Monday? Per anni il Black Friday è stato il punto più alto del cosiddetto shopping d’occasione. Ma negli ultimi anni, il Cyber ​​Monday è arrivato quasi a sostituirlo come a rappresentare il più grande evento commerciale. Non certo in Italia dove il Black Friday la fa da padrone e il Cyber Monday è quasi uno sconosciuto, ma negli Stati Uniti il lunedì cibernetico è ora più che mai un “must”.

Nell’immaginario collettivo diciamo pure che il Black Friday è il momento migliore per acquistare nuovi articoli con ottimi sconti, oltre ad essere anche il giorno migliore per fare acquisti nei negozi, mentre il Cyber Monday è il giorno migliore per acquistare tecnologia e regali più piccoli.

Ma quindi Black Friday o Cyber Monday?

Si può dire che. Per gli articoli il cui acquisto può capitare una volta all’anno se non meno, probabilmente troverete sconti migliori durante Black Friday. Per tutto quello che invece si può acquistare con molta più frequenza si vedranno probabilmente migliori sconti durante il ​​Cyber ​​Monday.

Quindi se si pensa di acquistare un televisore o un particolare elettrodomestico di lunga durata la giornata più indicata è quella del Black Friday. Se invece si ha un focus su un’elettronica più spiccia vedi powerbank, cover smartphone e gadget vari, allora il Cyber Monday può tornare molto più utile.

Secondo Adobe Analytics, negli Stati Uniti ad esempio, durante lo scorso Black Friday, gli articoli più scontati sono stati i televisori (in media del 18% in meno del listino) e i computer (17,8% in meno del listino). I migliori sconti sui giocattoli, al contrario, sono arrivati ​​la domenica poco prima del Cyber ​​Monday.

Le offerte più popolari del Black Friday dello scorso anno includevano bundle Nintendo TV, TV, iPhone, iPad, Instant Pots e aspirapolveri robot Roomba. Questo secondo i dati di vendita di BlackFriday.com. Per il Cyber ​​Monday includevano anche Switch, TV e laptop, ma soprattutto dispositivi Echo, droni e giocattoli tecnici.

Ma in Italia cosa possiamo consigliare?

In Italia in realtà il “venerdì nero” dello shopping si sta trasformando in un vero e proprio “novembre nero”. Già da un po’ di giorni alcune grandi catene di negozi stanno facendo promozioni (qui trovate tutte le offerte), che termineranno proprio alla fine di venerdì 29. Ma tenendo conto che lunedì 2 dicembre è il giorno dedicato alle offerte del mondo della tecnologa, il Cyber Monday, a conclusione della fatidica Black Week, alla fine avremo davvero un mese intero dedicato alle offerte un po’ su tutte le categorie merceologiche, addirittura voli aerei compresi.

Black Friday o Cyber Monday? Qui non si può quindi essere altrettanto strategici in quanto i grossi e-commerce lanciano promozioni di lunga durata. Il Cyber Monday diventa dunque il “titolo di coda” e rischia addirittura di diventare un lunedì di lacrime altro che cibernetico. Perché? Semplice. Il prodotto che si voleva comprare scontato è andato in esaurimento scorte e bye bye acquisto. Quindi in questo caso il consiglio diventa. Se un acquisto è necessario e non è uno sfizio subito, pronti ad anticipare il Black Friday oppure attendere il giorno del Black Friday e fare il colpo strategico. Se invece il potenziale acquisto in offerta è semplicemente uno sfizio allora si può anche “rischiare” di attendere il Cyber Monday tentando di verificare se magari lo sconto migliora ulteriormente.

