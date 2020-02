Carmen Palumbo nominata Country Sales Manager Italy di F-Secure

Carmen Palumbo è Country Sales Manager Italy di F-Secure, entrata nella società nel 2017 per dirigere il Marketing dell’azienda in Italia, guida le vendite della multinazionale sul territorio nazionale

Carmen Palumbo è stata nominata Country Sales Manager Italy di F-Secure, ha una lunga carriera alle spalle, con grande impegno e molta concretezza ha ricoperto ruoli diversi, costruendo una solida carriera nel mondo dell’IT. Oggi assume la responsabilità del sales team di F-Secure che guiderà sul mercato italiano affiancando un’attività di stretta collaborazione con i distributori e i partner sul territorio.

Carmen Palumbo Country Sales Manager Italy di F-Secure

Carmen Palumbo è entrata a far parte del team italiano di F-Secure nel 2017 con il ruolo di B2B Country Marketing Manager Italy per dare ulteriore spinta alla crescita dell’azienda in Italia, con il compito di garantire un supporto più focalizzato ai partner di canale e alle attività marketing. In questo ruolo Carmen ha diretto per tre anni le attività di Marketing e Comunicazione in Italia per raccontare il nuovo corso storico di F-Secure, che ha visto negli ultimi anni la multinazionale finlandese spostarsi sempre più verso un ruolo di primo piano nel mercato della cyber security.

La Carriera di Carmen Palumbo

Carmen Palumbo vanta una lunga esperienza nel settore IT e della network security dove per anni ha ricoperto posizioni di responsabilità Marketing. Prima di approdare in F-Secure è stata Marketing Manager in Check Point Software Technologies con responsabilità per tutte le attività di Marketing per l’Italia. In precedenza, è stata Marketing Executive per Italia, Francia, Spagna e Portogallo in Samsung Techwin, sia per il mercato B2B che B2C. Dal 2008 al 2012 è stata Senior Marketing Manager in Red Hat con responsabilità su Italia, Grecia, Turchia, Isreale, Sud Africa.

Chi è F-Secure

Nessuno ha una visibilità migliore degli attacchi informatici nella vita reale di F-Secure. Stiamo chiudendo il gap tra rilevazione e risposta utilizzando l’intelligence delle minacce senza uguali di centinaia dei migliori consulenti tecnici del nostro settore, milioni di dispositivi che utilizzano il nostro software, e incessanti innovazioni nell’intelligenza artificiale. Le banche più importanti, compagnie aeree e aziende si fidano del nostro impegno a sconfiggere le minacce più potenti del mondo. Insieme alla nostra rete di partner di canale e a oltre 200 service provider, la nostra mission è assicurarci che ognuno abbia una cyber security di livello enterprise di cui tutti abbiamo bisogno. Fondata nel 1988, F-Secure è quotata al NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

